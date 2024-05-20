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ЄС згорнув свою військову навчальну місію EUTM у Малі

ЄС згорнув свою військову навчальну місію EUTM у Малі

Київ • УНН

 • 118294 перегляди

Європейський Союз виводить весь персонал зі своєї військової тренувальної місії EUTM в Малі, що знаменує собою завершення місії, яка з 2013 року підготувала понад 20 000 військовослужбовців Збройних сил Малі.

Європейський Союз згорнув свою військову навчальну місію EUTM у Малі та вивів із цієї африканської країни весь її персонал. Про це повідомив на офіційній сторінці в мережі Х Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає УНН.

Деталі

Навчальна місія ЄС у Малі завершила роботу вчора (18 травня – ред.). Весь персонал, який працює під прапором Євросоюзу, залишив країну

поінформував Боррель

Боррель висловив вдячність учасникам місії за "величезні зусилля з підготовки понад 20 тисяч військовослужбовців ЗС Малі, проведення консультацій, а також навчальних курсів".

Очільник європейської дипломатії уточнив, що навчальна місія EUTM у Малі підтримувала збройні сили цієї країни, а також об’єднані сили групи "G5 Сахель", допомагаючи боротися з тероризмом.

"Місія завершилася, але ми продовжуємо працювати в регіоні Сахель та посилюємо співпрацю з країнами Гвінейської затоки", - зазначив Боррель.

Нагадаємо

Місія EUTM діяла у Малі з 2013 року. У січні 2024-го Малі та сусідні Буркіна-Фасо й Нігер заявили про вихід з Економічного співтовариства країн Західної Африки ЕКОВАС.

У Малі через удари дронів загинули 13 цивільних, в тому числі 7 дітей27.03.24, 22:06 • 29979 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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