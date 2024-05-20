ЄС згорнув свою військову навчальну місію EUTM у Малі
Київ • УНН
Європейський Союз виводить весь персонал зі своєї військової тренувальної місії EUTM в Малі, що знаменує собою завершення місії, яка з 2013 року підготувала понад 20 000 військовослужбовців Збройних сил Малі.
Європейський Союз згорнув свою військову навчальну місію EUTM у Малі та вивів із цієї африканської країни весь її персонал. Про це повідомив на офіційній сторінці в мережі Х Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає УНН.
Деталі
Навчальна місія ЄС у Малі завершила роботу вчора (18 травня – ред.). Весь персонал, який працює під прапором Євросоюзу, залишив країну
Боррель висловив вдячність учасникам місії за "величезні зусилля з підготовки понад 20 тисяч військовослужбовців ЗС Малі, проведення консультацій, а також навчальних курсів".
Очільник європейської дипломатії уточнив, що навчальна місія EUTM у Малі підтримувала збройні сили цієї країни, а також об’єднані сили групи "G5 Сахель", допомагаючи боротися з тероризмом.
"Місія завершилася, але ми продовжуємо працювати в регіоні Сахель та посилюємо співпрацю з країнами Гвінейської затоки", - зазначив Боррель.
Нагадаємо
Місія EUTM діяла у Малі з 2013 року. У січні 2024-го Малі та сусідні Буркіна-Фасо й Нігер заявили про вихід з Економічного співтовариства країн Західної Африки ЕКОВАС.
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