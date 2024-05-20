ЕС свернул свою военную учебную миссию EUTM в Мали

Европейский Союз свернул свою военную учебную миссию EUTM в Мали и вывел из этой африканской страны весь ее персонал. Об этом сообщил на официальной странице в сети Х Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает УНН.

Детали

Учебная миссия ЕС в Мали завершила работу вчера (18 мая - ред.). Весь персонал, работающий под флагом Евросоюза, покинул страну проинформировал Боррель

Боррель выразил благодарность участникам миссии за "огромные усилия по подготовке более 20 тысяч военнослужащих ВС Мали, проведение консультаций, а также учебных курсов".

Глава европейской дипломатии уточнил, что учебная миссия EUTM в Мали поддерживала вооруженные силы этой страны, а также объединенные силы группы "G5 Сахель", помогая бороться с терроризмом.

"Миссия завершилась, но мы продолжаем работать в регионе Сахель и усиливаем сотрудничество со странами Гвинейского залива", - отметил Боррель.

Напомним,

Миссия EUTM действовала в Мали с 2013 года. В январе 2024-го Мали и соседние Буркина-Фасо и Нигер заявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки ЭКОВАС.

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