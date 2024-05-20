Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ЕС свернул свою военную учебную миссию EUTM в Мали
Турция направила в Иран 32 альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси
Европа активирует спутниковую систему для поиска Раиси
Россияне запустили по Украине группу шахедов: куда они летят
СМИ: во временно оккупированном Севастополе, вероятно, затонул российский корабль
В результате вражеских обстрелов Волчанска один человек погиб, трое ранены
Российские войска продвинулись на нескольких направлениях - DeepState
Экс-глава Пентагона прокомментировал возможность ввода иностранных войск в Украину
У нападавшего на Фицо мог быть сообщник - полиция
The Atlantic: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
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ЕС свернул свою военную учебную миссию EUTM в Мали
Европейский Союз выводит весь персонал из своей военной тренировочной миссии EUTM в Мали, что знаменует собой завершение миссии, которая с 2013 года подготовила более 20 000 военнослужащих Вооруженных сил Мали.
Турция направила в Иран 32 альпинистов для помощи в поисках вертолета Раиси
Турция направила в Иран 32 спасателя и транспортные средства для помощи в поисках вертолета с президентом Ирана Эбрагимом Раиси, который совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана, по просьбе иранской стороны.
Европа активирует спутниковую систему для поиска Раиси
Европейская комиссия активирует свою спутниковую картографическую систему Copernicus, чтобы помочь в поисках пропавшего вертолета с президентом Ирана Эбрагимом Раиси после того, как Иран обратился за помощью.
Россияне запустили по Украине группу шахедов: куда они летят
Российские беспилотные летательные аппараты были замечены над несколькими регионами Украины, что вызвало воздушную тревогу.
СМИ: во временно оккупированном Севастополе, вероятно, затонул российский корабль
Корабль ВМФ России "Циклон" с крылатыми ракетами "Калибр", вероятно, был атакован вблизи Севастополя в Крыму.
В результате вражеских обстрелов Волчанска один человек погиб, трое ранены
Один мирный житель погиб и трое получили ранения в результате российского обстрела Волчанска Харьковской области 19 мая.
Российские войска продвинулись на нескольких направлениях - DeepState
За даними аналітиків, російські війська просунулися поблизу кількох населених пунктів, включно з Роботиним, Вербовим, Парасковіївкою, Нетайловим, Яснобродовкою, Новопокровським, Керамікою, Берестовим, Зеленим і Бугриваткою, хоча Збройні сили України не підтвердили цієї інформації.
Экс-глава Пентагона прокомментировал возможность ввода иностранных войск в Украину
Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс считает, что развертывание войск НАТО в Украине нельзя исключать или афишировать, подчеркивая важность предоставления Украине технической помощи, такой как системы противовоздушной обороны, артиллерия, ракеты и боеприпасы.
У нападавшего на Фицо мог быть сообщник - полиция
У нападавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо мог быть сообщник из полиции, которая удалила его аккаунт в Facebook и историю общения после нападения.
The Atlantic: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
Вертолет президента Ирана Эбрагима Раиси исчез после встречи с президентом Азербайджана, и власти ищут способ объявить о его возможной смерти, не вызывая хаоса.