В Мали из-за ударов дронов погибли 13 гражданских, в том числе 7 детей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  100326 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

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Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
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Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
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Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  135098 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  124920 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138590 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125824 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143522 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134872 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179912 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  485112 просмотра

В Мали из-за ударов дронов погибли 13 гражданских, в том числе 7 детей

В Мали в результате удара беспилотника малийской армии погибло 13 гражданских лиц, в том числе 7 детей, которые искали убежища в городке Амасракад в регионе Гао.

Новости Мира •   •  1252 просмотра
В Мали из-за ударов дронов погибли 13 гражданских, в том числе 7 детей

Бросают бомбы на мирные кварталы и гражданских: в полиции показали первые минуты после удара рф по Харькову

В результате российского удара по Харькову погибли мирные жители, в том числе 4 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 9 лет, а также были повреждены жилые дома и школа.

Общество •   •  2421 просмотра
Бросают бомбы на мирные кварталы и гражданских: в полиции показали первые минуты после удара рф по Харькову

Умер один из основоположников поведенческой экономики Даниэль Канеман

Даниэль Канеман, один из основателей поведенческой экономики и лауреат Нобелевской премии по экономике, умер в возрасте 90 лет.

Общество •   •  2485 просмотра
Умер один из основоположников поведенческой экономики Даниэль Канеман

Имеем 18 поврежденных домов и более 800 выбитых окон: Терехов о последствиях удара рф по Харькову

В результате российского удара по Харькову погиб один человек, 19 получили ранения, в том числе 4 ребенка, повреждены 18 жилых домов и более 800 окон.

Война •   •  5478 просмотра
Имеем 18 поврежденных домов и более 800 выбитых окон: Терехов о последствиях удара рф по Харькову

Кулеба: "Наш приоритет - победа Украины на реальном фронте и помощь Молдове - на информационном"

Приоритет Украины - победить россию на поле боя и помочь Молдове победить на информационном фронте российскую пропаганду.

Война •   •  6602 просмотра
Кулеба: "Наш приоритет - победа Украины на реальном фронте и помощь Молдове - на информационном"

Германия уже в ближайшие дни передаст ВСУ 10 тысяч снарядов

В ближайшие дни Германия передаст Украине 10 000 артиллерийских снарядов в рамках первого этапа трехэтапного плана поставок боеприпасов, еще 180 000 снарядов будет передано во второй половине 2024 года и еще 100 000 - в четвертом квартале.

Война •   •  5901 просмотра
Германия уже в ближайшие дни передаст ВСУ 10 тысяч снарядов

Украина надеется, что Индия поможет в восстановлении – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с двухдневным визитом, чтобы обсудить с министром иностранных дел д-ром Джайшанкаром экономические проекты, реконструкцию и двустороннее сотрудничество.

Экономика •   •  8282 просмотра
Украина надеется, что Индия поможет в восстановлении – Кулеба

Кулеба дал интервью накануне визита в Индию и рассказал детали дипломатической миссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с целью укрепления двусторонних связей, обсуждения сотрудничества в сфере противовоздушной обороны и изучения роли Индии в восстановлении Украины.

политика •   •  7582 просмотра
Кулеба дал интервью накануне визита в Индию и рассказал детали дипломатической миссии

Буданов: "О подготовке теракта в "Крокус Сити" россия точно знала с 15 февраля"

Россия знала о подготовке теракта на своей территории как минимум с 15 февраля 2024 года, по словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, который заявил, что Россия недооценила масштабы атаки и пыталась обвинить в ней Украину.

Война •   •  10077 просмотра
Буданов: "О подготовке теракта в "Крокус Сити" россия точно знала с 15 февраля"

Глава Меджлиса Чубаров не исключает новую волну мобилизации крымчан в армию рф

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа предупреждает о возможной новой волне принудительной мобилизации крымчан, в том числе крымских татар, в российскую армию для участия в войне против Украины.

Война •   •  11213 просмотра
Глава Меджлиса Чубаров не исключает новую волну мобилизации крымчан в армию рф