В Мали из-за ударов дронов погибли 13 гражданских, в том числе 7 детей

В Мали в результате ударов беспилотников в Амасракаде погибли 13 мирных жителей, в том числе семь детей. Это произошло еще 17 марта, однако данные об этом обнародовали только сегодня. Об этом пишет Amnesty International, передает УНН.

Детали

Отмечается, что жертвами стали гражданские, которые искали убежища в регионе Гао.

Среди жертв шестеро братьев и сестер и их мать.

Согласно свидетельствам очевидцев, собранным изданием Amnesty, ночью 17 марта в Амасракаде, это регион Гао, в городе взорвались два дрона малийской армии. Из-за этого погибли по меньшей мере 13 мирных жителей, в том числе семеро детей в возрасте от двух до 17 лет, и более десятка человек получили ранения.

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В официальном заявлении малийской армии удары прокомментировали, как такие, что "способствовали нейтрализации многих террористов и некоторых их транспортных средств". Однако, семеро местных, из числа выживших, и свидетели ночных взрывов, во время общения с журналистами Amnesty International, опровергали утверждения военных. Местные отметили, что первый удар бпла действительно попал в машину Toyota Hilux, а вот второй - пришелся по непрочному временному убежищу, где жили гражданские. Свидетели утверждают, что девять человек погибли от удара сразу.

Я не слышал первого удара. Я все еще спал, но люди в моем доме бросились к соседней семье, чтобы защитить. После этого один из моих сыновей вернулся, разбудил меня и рассказал о машине, по которой был нанесен первый удар. Я последовал за ним в другой комплекс, где люди нашли убежище. Второй удар произошел, когда я дошел до входа на территорию. Я замер и видел пламя вокруг укрытия. Мне понадобилось некоторое время, чтобы попасть на территорию и направиться к жертвам. Моя жена и шестеро моих детей прятались там, и все они погибли во время удара. Другие жертвы были друзьями и знакомыми, которые просто искали защиты в этом комплексе... - рассказал в комментарии Amnesty International Элгас, который потерял нескольких родственников во время второго удара.

Власти Мали должны соблюдать свои обязанности в соответствии с международным правом, которое требует от всех сторон вооруженного конфликта различать гражданских лиц и комбатантов и воздерживаться от совершения целенаправленных или неизбирательных нападений на гражданских лиц. - сказала Самира Дауд, региональный директор Amnesty International по делам Запада и Центральной Африки.

Контекст

С середины 2023 года правительство Мали усилило военные операции против Аль-Каиды, Исламского государства и бывших повстанческих групп. В рамках этих операций военные регулярно проводят удары беспилотников. Усиление военных действий в регионах Кидаль и Гао за последние несколько месяцев привело к тому, что многие люди из соседних регионов бежали в Амасракаду в поисках убежища.

Очевидцы и выжившие сообщили Amnesty International, что еще один человек умер от полученных ран во время оказания медицинской помощи в Амасракаде. Через два дня после удара беспилотника пострадавшая беременная женщина, обнаружила, что ее нерожденный ребенок погиб.