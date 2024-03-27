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В Мали из-за ударов дронов погибли 13 гражданских, в том числе 7 детей
В Мали в результате удара беспилотника малийской армии погибло 13 гражданских лиц, в том числе 7 детей, которые искали убежища в городке Амасракад в регионе Гао.
Бросают бомбы на мирные кварталы и гражданских: в полиции показали первые минуты после удара рф по Харькову
В результате российского удара по Харькову погибли мирные жители, в том числе 4 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 9 лет, а также были повреждены жилые дома и школа.
Умер один из основоположников поведенческой экономики Даниэль Канеман
Даниэль Канеман, один из основателей поведенческой экономики и лауреат Нобелевской премии по экономике, умер в возрасте 90 лет.
Имеем 18 поврежденных домов и более 800 выбитых окон: Терехов о последствиях удара рф по Харькову
В результате российского удара по Харькову погиб один человек, 19 получили ранения, в том числе 4 ребенка, повреждены 18 жилых домов и более 800 окон.
Кулеба: "Наш приоритет - победа Украины на реальном фронте и помощь Молдове - на информационном"
Приоритет Украины - победить россию на поле боя и помочь Молдове победить на информационном фронте российскую пропаганду.
Германия уже в ближайшие дни передаст ВСУ 10 тысяч снарядов
В ближайшие дни Германия передаст Украине 10 000 артиллерийских снарядов в рамках первого этапа трехэтапного плана поставок боеприпасов, еще 180 000 снарядов будет передано во второй половине 2024 года и еще 100 000 - в четвертом квартале.
Украина надеется, что Индия поможет в восстановлении – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с двухдневным визитом, чтобы обсудить с министром иностранных дел д-ром Джайшанкаром экономические проекты, реконструкцию и двустороннее сотрудничество.
Кулеба дал интервью накануне визита в Индию и рассказал детали дипломатической миссии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию с целью укрепления двусторонних связей, обсуждения сотрудничества в сфере противовоздушной обороны и изучения роли Индии в восстановлении Украины.
Буданов: "О подготовке теракта в "Крокус Сити" россия точно знала с 15 февраля"
Россия знала о подготовке теракта на своей территории как минимум с 15 февраля 2024 года, по словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, который заявил, что Россия недооценила масштабы атаки и пыталась обвинить в ней Украину.
Глава Меджлиса Чубаров не исключает новую волну мобилизации крымчан в армию рф
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа предупреждает о возможной новой волне принудительной мобилизации крымчан, в том числе крымских татар, в российскую армию для участия в войне против Украины.