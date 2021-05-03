ЄС заявив послу РФ про право відповісти на російські санкції проти європейських чиновників

Що сталося

Генеральний секретар Європейської комісії Ілзе Юхансоне і генеральний секретар Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Стефано Санніно в понеділок, 3 травня, викликали пострпреда РФ при ЄС Володимира Чижова, щоб засудити рішення Російської Федерації, влада якої з минулої п'ятниці заборонила восьми громадянам ЄС в'їзд на територію Росії.

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"Посол Чижов був проінформований про рішуче неприйняття і рішуче засудження інституціями ЄС та державами-членами ЄС цього рішення, яке було повністю політично мотивованим і не мало будь-якого юридичного обгрунтування", - йдеться в повідомленні.

Також там зазначено, що "ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь".

Деталі

Генеральні секретарі Юхансоне і Санніно також "нагадали про висилку Росією чеських дипломатів і указ Російської Федерації про так звані "недружні держави", висловивши серйозне занепокоєння кумулятивним впливом всіх цих рішень на відносини між ЄС і урядом РФ".

Доповнення

Москва ввела санкції проти кількох європейських чиновників і політиків. У повідомленні МЗС РФ сказано, що їм буде заборонений в’їзд на територію Росії.

Введення санкцій проти цих осіб стало відповіддю на дії ЄС, який ввів обмежувальні заходи стосовно шести росіян 22 березня поточного року. Так, ЄС закликав, аби критик Кремля Олексій Навальний був звільнений з в'язниці, і вніс в чорний список низку російських чиновників за порушення прав людини.

Такі дії стали крайніми у низці проявів зростання дипломатичної напруженості з початку 2021 року, коли Москва вислала європейських дипломатів під час офіційного візиту Високого представника ЄС Жозепа Борреля.