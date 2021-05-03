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ЕС заявил послу РФ о праве ответить на российские санкции против европейских чиновников

ЕС заявил послу РФ о праве ответить на российские санкции против европейских чиновников

Киев  •  УНН

 • 17936 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Европейский Союз выразил протест постпреду России при ЕС Владимиру Чижову в связи с введением санкций против европейских чиновников и оставляет за собой право ответить на санкции РФ. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении внешнеполитической службы ЕС, передает УНН.

Что произошло

Генеральный секретарь Европейской комиссии Илзе Юхансоне и генеральный секретарь Европейской службы внешнеполитической деятельности Стефано Саннино в понедельник, 3 мая, вызвали пострпреда РФ при ЕС Владимира Чижова, чтобы осудить решение Российской Федерации, власти которой с прошлой пятницы запретили восьми гражданам ЕС въезд на территорию России.

Цитата:

"Посол Чижов был проинформирован о решительном неприятии и решительном осуждении институтами ЕС и государствами-членами ЕС этого решения, которое было полностью политически мотивированным и не имело какого-либо юридического обоснования", - говорится в сообщении.

Также там указано, что "ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ".

Детали

Генеральные секретари Юхансоне и Саннино также "напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и указе Российской Федерации о так называемых "недружественных государствах", выразив серьезную обеспокоенность кумулятивным воздействием всех этих решений на отношения между ЕС и правительством РФ".

Дополнение

Москва ввела санкции против нескольких европейских чиновников и политиков. В сообщении МИД РФ сказано, что им будет запрещен въезд на территорию России.

Введение санкций против этих лиц стало ответом на действия ЕС, который ввел ограничительные меры в отношении шести россиян 22 марта текущего года. Так, ЕС призвал, чтобы критик Кремля Алексей Навальный был освобожден из тюрьмы, и внес в черный список ряд российских чиновников за нарушения прав человека.

Такие действия стали крайними в ряде проявлений роста дипломатической напряженности с начала 2021 года, когда Москва выслала европейских дипломатов во время официального визита Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

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