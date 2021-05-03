ЄС викликав постпреда Росії через санкції проти європейських чиновників

Цитата:

“Посол Росії був викликаний, він повинен бути прийнятий у другій половині дня генеральним секретарем Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх дій, де ми передамо йому різке засудження і заперечення такого рішення", - сказав Стано.

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З його слів, таким діям РФ "немає ніякого юридичного пояснення".

"Рішення Росії щодо цього, всі ці контрсанкції, очевидно, дуже політично мотивовані і не мають хоч якогось юридичного обґрунтування”, - повідомив Стано.

Доповнення

Москва ввела санкції проти кількох європейських чиновників і політиків. У повідомленні МЗС РФ сказано, що їм буде заборонений в’їзд на територію Росії.

Введення санкцій проти цих осіб стало відповіддю на дії ЄС, який ввів обмежувальні заходи стосовно шести росіян 22 березня поточного року. Так, ЄС закликав, аби критик Кремля Олексій Навальний був звільнений з в'язниці, і вніс в чорний список низку російських чиновників за порушення прав людини.

Такі дії стали крайніми у низці проявів зростання дипломатичної напруженості з початку 2021 року, коли Москва вислала європейських дипломатів під час офіційного візиту Високого представника ЄС Жозепа Борреля.