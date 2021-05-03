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ЕС вызвал постпреда России из-за санкций против европейских чиновников

ЕС вызвал постпреда России из-за санкций против европейских чиновников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Европейский Союз вызвал постоянного представителя России Владимира Чижова из-за введения российских санкций против восьми граждан ЕС. Об этом заявил во время брифинга в понедельник, 3 мая, в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает УНН.

Цитата:

"Посол России был вызван, он должен быть принят во второй половине дня генеральным секретарем Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий, где мы передадим ему резкое осуждение и возражение такому решению", - сказал Стано.

Детали

По его словам, таким действиям РФ "нет никакого юридического объяснения".

"Решение России по этому поводу, все эти контрсанкции, очевидно, очень политически мотивированы и не имеют какого-либо юридического обоснования", - сообщил Стано.

Дополнение

Москва ввела санкции против нескольких европейских чиновников и политиков. В сообщении МИД РФ сказано, что им будет запрещен въезд на территорию России.

Введение санкций против этих лиц стало ответом на действия ЕС, который ввел ограничительные меры в отношении шести россиян 22 марта текущего года. Так, ЕС призвал, чтобы критик Кремля Алексей Навальный был освобожден из тюрьмы, и внес в черный список ряд российских чиновников за нарушения прав человека.

Такие действия стали крайними в ряде проявлений роста дипломатической напряженности с начала 2021 года, когда Москва выслала европейских дипломатов во время официального визита Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

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