ЕС вызвал постпреда России из-за санкций против европейских чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Европейский Союз вызвал постоянного представителя России Владимира Чижова из-за введения российских санкций против восьми граждан ЕС. Об этом заявил во время брифинга в понедельник, 3 мая, в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает УНН.
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"Посол России был вызван, он должен быть принят во второй половине дня генеральным секретарем Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий, где мы передадим ему резкое осуждение и возражение такому решению", - сказал Стано.
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По его словам, таким действиям РФ "нет никакого юридического объяснения".
"Решение России по этому поводу, все эти контрсанкции, очевидно, очень политически мотивированы и не имеют какого-либо юридического обоснования", - сообщил Стано.
Дополнение
Москва ввела санкции против нескольких европейских чиновников и политиков. В сообщении МИД РФ сказано, что им будет запрещен въезд на территорию России.
Введение санкций против этих лиц стало ответом на действия ЕС, который ввел ограничительные меры в отношении шести россиян 22 марта текущего года. Так, ЕС призвал, чтобы критик Кремля Алексей Навальный был освобожден из тюрьмы, и внес в черный список ряд российских чиновников за нарушения прав человека.
Такие действия стали крайними в ряде проявлений роста дипломатической напряженности с начала 2021 года, когда Москва выслала европейских дипломатов во время официального визита Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.