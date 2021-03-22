Рада ЄС затвердила санкції проти 11 осіб, серед них є росіяни

Цитата:

"Санкції ЄС щодо прав людини тепер прийняті. (Вони торкнутися - ред.) 11 осіб і 4 організацій з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії", - написав Йозвяк.

Деталі

За словами журналіста, імена людей, які потрапили під санкції, будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС сьогодні.

Що було раніше

На початку березня стало відомо, що через порушення прав людини проти Росії і Китаю введуть нові санкції.



Доповнення

Рада ЄС із закордонних справ в грудні минулого року затвердила режим санкцій, який дозволить вводити обмежувальні заходи за порушення прав людини по всьому світу.



Санкції передбачають заморожування фінансових активів і заборону на видачу віз.

Вони будуть вводитися, серед іншого, проти осіб та організацій, яких визнають відповідальними за геноцид, злочини проти людяності, тортури, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження, рабство, позасудові розправи, зникнення людей, необґрунтовані кримінальні переслідування, арешти.

Санкційний механізм подібний до того, який передбачений так званий акт Магнитського, прийнятий у США в 2012 році. Спочатку американське законодавство передбачало, що обмеження будуть поширюватися тільки на російських чиновників, але пізніше їх розширили і на інші країни.