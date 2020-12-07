В ЕС утвердили режим санкций по типу "акта Магнитского"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Совет ЕС по иностранным делам утвердил санкционный режим, который позволит вводить ограничительные меры за нарушение прав человека по всему миру. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
“Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Вступит в силу 10 декабря”, — написал журналист.
Напомним, что по информации ряда европейских официальных лиц, знакомых с ситуацией, никаким физическим и юридическим лицам немедленное введение санкций не грозит, но список начнет формироваться уже с января 2021 года.
Санкции предусматривают замораживание финансовых активов и запрет на выдачу виз.
Согласно рабочей документации, санкции будут вводиться против лиц и организаций, которых сочтут ответственными за геноцид, преступления против человечности, пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, рабство, внесудебные расправы, исчезновения людей, необоснованные уголовные преследования, аресты.
Также санкции могут вводиться за торговлю людьми, сексуальное насилие, нарушение свободы собраний, запрета на объединение и выражения мнений, вероисповедания.
Санкционный механизм, схожий с актом Магнитского, принятым в США в 2012 году. Сначала американское законодательство предусматривало, что ограничения будут распространяться только на российских чиновников, но позже их расширили и на другие страны.
Отметим, что юрист Сергей Магнитский расследовал схему хищения около 230 млн долларов из российского бюджета путем незаконного возврата налогов. Он утверждал, что за этим стоит группа высокопоставленных силовиков и чиновников. Магнитский умер в московской тюрьме в 2009 году.