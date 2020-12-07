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В ЄС затвердили режим санкцій за типом "акту Магнітського"

В ЄС затвердили режим санкцій за типом "акту Магнітського"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Рада ЄС у закордонних справах затвердила режим санкцій, який дозволить вводити обмежувальні заходи за порушення прав людини по всьому світу. Про це в Twitter повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.

“Міністри закордонних справ ЄС схвалили режим санкцій ЄС в області прав людини. Набере чинності 10 грудня”, — написав журналіст.

Нагадаємо, що за інформацією ряду європейських офіційних осіб, знайомих з ситуацією, ніяким фізичним і юридичним особам негайне введення санкцій не загрожує, але список почне формуватися вже з січня 2021 року.

Санкції передбачають заморожування фінансових активів і заборону на видачу віз.

Згідно робочої документації, санкції будуть вводитися проти осіб та організацій, яких визнають відповідальними за геноцид, злочини проти людяності, тортури, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження, рабство, позасудові розправи, зникнення людей, необґрунтовані кримінальні переслідування, арешти.

Також санкції можуть вводитися за торгівлю людьми, сексуальне насильство, порушення свободи зібрань, заборони на об’єднання і висловлювання думок, віросповідання.

Санкційний механізм, схожий з актом Магнітського, прийнятим в США в 2012 році. Спочатку американське законодавство передбачало, що обмеження будуть поширюватися тільки на російських чиновників, але пізніше їх розширили і на інші країни.

Відзначимо, що юрист Сергій Магнітський розслідував схему розкрадання близько 230 млн доларів з російського бюджету шляхом незаконного повернення податків. Він стверджував, що за цим стоїть група високопоставлених силовиків і чиновників. Магнітський помер у московській в’язниці в 2009 році.

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