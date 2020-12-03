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Посли ЄС узгодили глобальний список санкцій за механізмом Магнітського

Посли ЄС узгодили глобальний список санкцій за механізмом Магнітського

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Комітет постійних представників країн ЄС схвалив введення санкційного режиму, який дозволить вводити обмежувальні заходи за порушення прав людини по всьому світу. Про це повідомив європейський оглядач “Радіо Свобода”, передає УНН.

Зазначається, що міністри закордонних справ 27 держав європейського блоку скріплять рішення печаткою на зустрічі в найближчий понеділок. Новий механізм, як очікується, набуде чинності 10 грудня — в День прав людини.

За інформацією ряду європейських офіційних осіб, знайомих з ситуацією, ніяким фізичним і юридичним особам негайне введення санкцій не загрожує, але список почне формуватися вже з січня 2021 року.

Санкції передбачають заморожування фінансових активів і заборону на видачу віз.

Згідно робочої документації, санкції будуть вводитися проти осіб та організацій, яких вважатимуть відповідальними за геноцид, злочини проти людяності, тортури, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження, рабство, позасудові розправи, зникнення людей, необґрунтовані кримінальні переслідування, арешти.

Також санкції можуть вводитися за торгівлю людьми, сексуальне насильство, порушення свободи зібрань, заборони на об’єднання і висловлювання думок, віросповідання.

Санкційний механізм, схожий з актом Магнітського, прийнятим в США в 2012 році. Спочатку американське законодавство передбачало, що обмеження будуть поширюватися лише на російських посадовців, але пізніше їх розширили і на інші країни.

Нагадаємо, юрист Сергій Магнітський розслідував схему розкрадання близько 230 мільйонів доларів з російського бюджету шляхом незаконного повернення податків. Він стверджував, що за злочином стоїть група високопоставлених силовиків та посадовців. Магнітський помер у московській в’язниці у 2009 році.

Як повідомляв УНН, напередодні депутати Європарламенту закликали до міжнародного розслідування злочинів, скоєних білоруською владою, і введенню глобального режиму санкцій.

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