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Послы ЕС согласовали глобальный список санкций по механизму Магнитского

Послы ЕС согласовали глобальный список санкций по механизму Магнитского

Киев  •  УНН

 • 11054 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил введение санкционного режима, который позволит вводить ограничительные меры за нарушение прав человека по всему миру. Об этом сообщил европейский обозреватель “Радио Свобода”, передает УНН.

Отмечается, что министры иностранных дел 27 государств европейского блока скрепят решение печатью на встрече в ближайший понедельник. Новый механизм, как ожидается, вступит в силу 10 декабря — в День прав человека.

По информации ряда европейских официальных лиц, знакомых с ситуацией, никаким физическим и юридическим лицам немедленное введение санкций не грозит, но список начнет формироваться уже с января 2021 года.

Санкции предусматривают замораживание финансовых активов и запрет на выдачу виз.

Согласно рабочей документации, санкции будут вводиться против лиц и организаций, которых сочтут ответственными за геноцид, преступления против человечности, пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, рабство, внесудебные расправы, исчезновения людей, необоснованные уголовные преследования, аресты.

Также санкции могут вводиться за торговлю людьми, сексуальное насилие, нарушение свободы собраний, запрета на объединение и выражения мнений, вероисповедания.

Санкционный механизм, схожий с актом Магнитского, принятым в США в 2012 году. Сначала американское законодательство предусматривало, что ограничения будут распространяться только на российских чиновников, но позже их расширили и на другие страны.

Напомним, юрист Сергей Магнитский расследовал схему хищения около 230 млн долларов из российского бюджета путем незаконного возврата налогов. Он утверждал, что за этим стоит группа высокопоставленных силовиков и чиновников. Магнитский умер в московской тюрьме в 2009 году.

Как сообщал УНН, накануне депутаты Европарламента призвали к международному расследованию преступлений, совершенных белорусскими властями, и введению глобального режима санкций.

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