Совет ЕС утвердил санкции против 11 человек, среди них есть россияне
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В ЕС одобрили новый пакет санкций против граждан России, Китая и ряда других стран из-за нарушения прав человека. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
Цитата:
"Санкции ЕС в отношении прав человека теперь приняты. (Они коснуться - ред.) 11 человек и 4 организаций из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", - написал Йозвяк.
Детали
По словам журналиста, имена людей, попавших под санкции, будут опубликованы в официальном журнале ЕС сегодня.
Что было раньше
В начале марта стало известно, что из-за нарушения прав человека против России и Китая введут новые санкции.
Дополнение
Совет ЕС по иностранным делам в декабре прошлого года утвердил режим санкций, который позволит вводить ограничительные меры за нарушение прав человека по всему миру.
Санкции предусматривают замораживание финансовых активов и запрет на выдачу виз.
Они будут вводиться, среди прочего, против лиц и организаций, которых признают ответственными за геноцид, преступления против человечности, пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, рабство, внесудебные расправы, исчезновения людей, необоснованные уголовные преследования, аресты.
Санкционный механизм подобный тому, который предусмотрен так называемым актом Магнитского, принятым в США в 2012 году. Сначала американское законодательство предусматривало, что ограничения будут распространяться только на российских чиновников, но позже их расширили и на другие страны.