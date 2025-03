Из-за нарушения прав человека ЕС введет новые санкции против России

Детали

Из-за нарушения прав человека против России и Китая введут новые санкции. Послы Евросоюза согласовали новый пакет ограничений в отношении граждан этих стран.

Seems like the PSC in the end agreed on eu human rights sanctions , including ppl from #China . Some from #Russia there as well + a few others

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 11, 2021

Напомним

Европейский Союз ввел санкции против российских чиновников из-за тюремное заключение российского оппозиционного политика Алексея Навального.