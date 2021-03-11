Из-за нарушения прав человека ЕС введет новые санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Против России и Китая в ЕС введут новые санкции. Об этом написал корреспондент “Радио.Свободы” в Twitter, пишет УНН.
Детали
Из-за нарушения прав человека против России и Китая введут новые санкции. Послы Евросоюза согласовали новый пакет ограничений в отношении граждан этих стран.
Seems like the PSC in the end agreed on eu human rights sanctions , including ppl from #China . Some from #Russia there as well + a few others- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 11, 2021
Напомним
Европейский Союз ввел санкции против российских чиновников из-за тюремное заключение российского оппозиционного политика Алексея Навального.