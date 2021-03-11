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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 42 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 89301 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 188983 просмотра

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Из-за нарушения прав человека ЕС введет новые санкции против России

Из-за нарушения прав человека ЕС введет новые санкции против России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Против России и Китая в ЕС введут новые санкции. Об этом написал корреспондент “Радио.Свободы” в Twitter, пишет УНН.

Детали

Из-за нарушения прав человека против России и Китая введут новые санкции. Послы Евросоюза согласовали новый пакет ограничений в отношении граждан этих стран.

Seems like the PSC in the end agreed on eu human rights sanctions , including ppl from #China . Some from #Russia there as well + a few others

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 11, 2021

Напомним

Европейский Союз ввел санкции против российских чиновников из-за тюремное заключение российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Украинские Национальные Новости

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