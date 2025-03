Через порушення прав людини ЄС запровадить нові санкції проти Росії

Деталі

Через порушення прав людини проти Росії та Китаю запровадять нові санкції. Посли Євросоюзу погодили новий пакет обмежень щодо громадян цих країн.

Seems like the PSC in the end agreed on eu human rights sanctions, including ppl from #China. Some from #Russia there as well + a few others

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 11, 2021

Нагадаємо

Європейський Союз запровадив санкції проти російських високопосадовців через тюремне ув'язнення російського опозиційного політика Олексія Навального.