Россия объявила персоной нон-грата главу Европарламента и прокурора Берлина

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Москва ввела санкции против нескольких европейских чиновников и политиков в ответ на действия Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России, передает УНН.

Детали

“Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию „миропорядка, основанного на правилах“, подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики”, — считают в ведомстве.

По мнению МИД, Евросоюз делает подобные шаги открыто и преднамеренно с ведома и при поощрении США, которые “не скрывают заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации”.

В черный список попали восемь человек, в том числе председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли и руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах. Также в нем значатся:

  • Заместительница председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова;
  • Глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт;
  • Член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр;
  • Председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш;
  • Директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш;
  • Глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.

Дополнение

В сообщении МИД говорится, что им будет запрещен въезд на территорию России. Введение санкций против этих лиц стало ответом на действия ЕС, который ввел ограничительные меры в отношении шести россиян 2 и 22 марта текущего года.

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