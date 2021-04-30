Росія оголосила персоною нон-грата главу Європарламенту та прокурора Берліна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Москва ввела санкції проти декількох європейських чиновників і політиків у відповідь на дії Європейського союзу. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Росії, передає УНН.
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“Подібні дії Євросоюзу не залишають сумнівів, що їхня справжня мета — будь-якою ціною стримати розвиток нашої країни. Нав’язати свою однобоку концепцію „світопорядку, заснованого на правилах“, що підриває міжнародне право. Кинути неприкритий виклик самостійності російської зовнішньої і внутрішньої політики”, — вважають у відомстві.
На думку МЗС, Євросоюз робить подібні кроки відкрито й навмисно з відома і при заохоченні США, які “не приховують зацікавленості в повторному перетворенні Європи на арену гострої геополітичної конфронтації”.
До чорного списку потрапили вісім осіб, у тому числі голова Європейського парламенту Давід Марія Сассолі і керівник прокуратури Берліна Йорг Раупах. Також в ньому значаться:
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- Заступниця голови Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності Віра Юрова;
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- Глава лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Швеції Оса Скотт;
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- Член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер;
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- Голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш;
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- Директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіньш;
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- Глава мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск.
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Доповнення
У повідомленні МЗС говориться, що їм буде заборонений в’їзд на територію Росії. Введення санкцій проти цих осіб стало відповіддю на дії ЄС, який ввів обмежувальні заходи відносно шести росіян 2 і 22 березня поточного року.