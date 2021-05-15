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ЄС закликає Азербайджан та Вірменію до мирного врегулювання конфлікту

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Європейський Союз уважно слідкує за тривожними подіями вздовж вірмено-азербайджанського кордону і закликає дві країни до деескалації конфлікту. Про це йдеться у повідомленні, поширеному від імені глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, пише УНН.

ЄС закликає Азербайджан та Вірменію до мирного врегулювання конфлікту

Деталі

Генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно розмовляв з міністром закордонних справ Вірменії Ара Айвазяном та міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим, закликаючи обидві сторони проявити граничну стриманість та деескалацію ситуації.

Цитата

“Делімітація кордонів та демаркація повинні бути вирішені шляхом переговорів, з метою забезпечення безпеки місцевого населення. Ми вітаємо постійні контакти на технічному рівні між двома сторонами”, — йдеться у повідомленні.

ЄС продовжує підтримувати всебічне врегулювання конфлікту та заохочує обидві країни знаходити мирні рішення, що дозволяють зберегти стабільність у регіоні.

Додатково

Вірменія та Азербайджан залишаються в суперечці після останнього кривавого конфлікту навколо Нагірно-Карабахського анклаву минулого року, який заблокував територіальні вигоди для Азербайджану, і врешті-решт зупинив режим припинення вогню за посередництва Росії.

Доповнення

У середу Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка. Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, кордон Вірменії з Азербайджаном став проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.

В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на захід військ Азербайджану на територію Вірменії. Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні.

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