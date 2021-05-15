ЕС призывает Азербайджан и Армению к мирному урегулированию конфликта

Дополнение
В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные пресекли эти работы ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал события, произошедшие посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.
После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стал проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.
И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на запад войск Азербайджана на территорию Армении. Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе.