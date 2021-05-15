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ЕС призывает Азербайджан и Армению к мирному урегулированию конфликта

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Европейский Союз внимательно следит за тревожными событиями вдоль армяно-азербайджанской границы и призывает две страны в деэскалации конфликта. Об этом говорится в сообщении, распространенном от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет УНН.

ЕС призывает Азербайджан и Армению к мирному урегулированию конфликта

Детали

Генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино разговаривал с министром иностранных дел Армении Ара Айвазян и министром иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамовым, призывая обе стороны проявить предельную сдержанность и деэскалацию ситуации.

Цитата

“Делимитация границ и демаркация должны быть решены путем переговоров, с целью обеспечения безопасности местного населения. Мы приветствуем постоянные контакты на техническом уровне между двумя сторонами”, - говорится в сообщении.

ЕС продолжает поддерживать всестороннее урегулирование конфликта и поощряет обе страны находить мирные решения, позволяющие сохранить стабильность в регионе.

Дополнительно

Армения и Азербайджан остаются в споре после последнего кровавого конфликта вокруг нагорно-карабахского анклава прошлого года, который заблокировал территориальные выгоды для Азербайджана, и в конце концов остановил режим прекращения огня при посредничестве России.

Дополнение

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные пресекли эти работы ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал события, произошедшие посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стал проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на запад войск Азербайджана на территорию Армении. Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе.

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