ЄС націлений на російські банки і фізичних осіб: хто може потрапити під санкції

Деталі

За словами дипломата ЄС, на яких посилається Politico Europe, список, запропонований дипломатичним підрозділом ЄС для накладення санкцій, включає 27 осіб та організацій – військових, політичних, а також ділових, фінансових та пропагандистських – пов'язаних з діями Росії.

Окрім того, відзначає видання, під санкції потраплять 351 депутат російського парламенту, який проголосував за визнання так званих "Л/ДНР" на сході України, і 11, які запропонували це, а також командири російської військової місії, що перебуває на території України. Bloomberg пише, що йдеться про депутатутів російської Держдуми.

За словами одного з дипломатів, на якого посилається Bloomberg, блок також обговорив накладення санкцій на два російські банки та фінансування суверенного боргу Росії з метою завадити європейським інституціям купувати нові російські облігації або брати участь у рефінансуванні боргу на вторинному ринку.

AP з посиланням на європейських чиновників вказує, що йдеться про банки, "які фінансують російські збройні сили".

При цьому, за словами джерел FT, йдеться про "принаймні два банки, які працюють у двох регіонах східної України", які можуть потрапити під санкції, "якщо пропозиції матимуть одностайну підтримку з боку 27 країн-членів ЄС".

РосЗМІ з посиланням на дані Bloomberg пише, що йдеться про російську держкорпорацію розвитку ВЕБ. РФ, банк "Росія" та Промзв'язокбанк.

Раніше

У ЄС вказали, що 22 лютого презентують перший пакет санкцій проти Росії.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.