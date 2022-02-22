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ЄС сьогодні презентує перший пакет санкцій проти Росії: що до нього входить

ЄС сьогодні презентує перший пакет санкцій проти Росії: що до нього входить

Київ • УНН

 • 346205 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні ввечері буде презентовано перший пакет санкцій проти Російської Федерації, яка вирішила визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Про це йдеться у заяві голів Європейської Ради Шарля Мішеля та Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, опублікованій у вівторок, пише УНН.

Цитата

"Неофіційна зустріч міністрів закордонних справ ЄС під головуванням верховного представника відбудеться сьогодні о 16.00. Після цього сьогодні у другій половині дня буде офіційно презентовано перший пакет санкцій. Потім відповідні органи зберуться, щоб негайно доопрацювати пакет", - йдеться у заяві.

Деталі

Пакет містить такі пропозиції:

• спрямувати санкції на причетних до ухвалення незаконного рішення про "визнання" так званих "Л/ДНР",

• спрямувати санкції на банки, які фінансують російські військові та інші операції на цих територіях,

• обмежити можливості доступу російської держави та уряду до капітальних та фінансових ринків та послуг ЄС, обмежити "фінансування ескалаційної та агресивної політики",

• спрямувати санкції на торгівлю з двома тимчасово окупованими регіонами та ЄС.

"ЄС підготував і готовий вжити додаткових заходів на пізнішому етапі, якщо це буде потрібно з огляду на подальший розвиток подій", - йдеться у заяві.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися будь-коли.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати  "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Зокрема, канцлер Олаф Шольц сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так звані "Л/ДНР".

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