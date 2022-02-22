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ЕС нацелен на российские банки и физических лиц: кто может попасть под санкции

ЕС нацелен на российские банки и физических лиц: кто может попасть под санкции

Киев • УНН

 • 147687 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Европейский Союз введет санкции против по меньшей мере двух российских банков и физических лиц. Блок также намерен ограничить доступ Москвы к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС. Детали санкций, которые последуют за решением РФ о признании так называемых "Л/ДНР", со ссылкой на источники сообщают западные СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам дипломата ЕС, на которого ссылается Politico Europe, список, предложенный дипломатическим подразделением ЕС для наложения санкций, включает 27 человек и организаций - военных, политических, а также бизнес-, финансовых и пропагандистских - связанных с действиями России.

Кроме того, отмечает издание, под санкции попадут 351 депутат российского парламента, который проголосовал за признание так называемых "Л/ДНР" на востоке Украины, и 11, которые предложили это, а также командиры российской военной миссии, что находится на территории Украины. Bloomberg пишет, что речь идет о депутатах российской Госдумы.

По словам одного из дипломатов, на которого ссылается Bloomberg, блок также обсудил наложение санкций на два российских банка и финансирование суверенного долга России с целью помешать европейским институтам покупать новые российские облигации или участвовать в рефинансировании долга на вторичном рынке.

AP со ссылкой на европейских чиновников указывает, что речь идет о банках, "которые финансируют российские вооруженные силы".

При этом, по словам источников FT, речь идет о "по крайней мере двух банках, работающих в двух регионах восточной Украины", которые могут попасть под санкции, "если предложения будут иметь единодушную поддержку со стороны 27 стран-членов ЕС".

РосСМИ со ссылкой на данные Bloomberg пишут, что речь идет о российской госкорпорации развития ВЭБ. РФ, банке "Россия" и Промсвязьбанке.

Ранее

В ЕС указали, что 22 февраля презентуют первый пакет санкций против России.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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