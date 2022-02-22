ЕС нацелен на российские банки и физических лиц: кто может попасть под санкции

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Европейский Союз введет санкции против по меньшей мере двух российских банков и физических лиц. Блок также намерен ограничить доступ Москвы к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС. Детали санкций, которые последуют за решением РФ о признании так называемых "Л/ДНР", со ссылкой на источники сообщают западные СМИ, пишет УНН.