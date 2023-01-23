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ЄС вивчить питання управління конфіскованими активами рф для відновлення України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав країни-члени ЄС продовжити переговори про використання 300 млрд дол. конфіскованих активів центрального банку росії для реконструкції України, повідомляє Financial Times, пише УНН.

ЄС вивчить питання управління конфіскованими активами рф для відновлення України

Деталі

Мішель сказав, що хоче вивчити ідею активного управління замороженими активами російського центрального банку для отримання прибутку, який потім може бути призначений для зусиль з реконструкції.

"Це питання справедливості та чесності, - сказав Мішель в інтерв'ю Financial Times. - Це має бути зроблено відповідно до юридичних принципів – це дуже ясно".

Мішель сказав, що очікує, що лідери ЄС "дадуть певний імпульс" у дискусіях. Він додав, що, попри юридичні перешкоди для конфіскації активів, був "серйозний політичний інтерес, щоб досягти прогресу з питання і відповісти на питання".

Доповнення

ЄС та його союзники заморозили сотні мільярдів доларів валютних резервів, розміщених на зарубіжних рахунках російським центральним банком, на початку конфлікту, який розпочався наприкінці лютого минулого року. Згодом москва заявила, що санкції щодо центрального банку заморозили близько 300 мільярдів доларів її запасів.

Чиновники з усього ЄС та його установ, зокрема Жозеп Боррель, його головний дипломат, згодом виділили ідею спрямувати ці активи для використання у відновленні зруйнованої інфраструктури України.

Вартість реконструкції та відновлення в Україні була оцінена у вересні минулого року у розмірі трохи менше ніж 350 млрд євро. 

"Щодня все більше і більше інфраструктури України знищується. Ми будемо першими…, щоб відновити Україну, і ця ціна на відновлення України збільшується і збільшується з кожним днем", – заявив минулої середи єврокомісар з навколишнього середовища Віргініус Сінкявічюс.

Наприкінці минулого року Європейська комісія проробила ідею переміщення заморожених активів російської держави у фонд, де з них можна буде активно отримувати прибуток, аби допомогти оплатити відновлення України.

Брюссель припустив, відповідно до плану, що основні активи не будуть конфісковані постійно, а будуть повернуті російській державі, якщо буде підписано мирну угоду.

Заклик Мішеля до руху у цій сфері приходить, попри глибокий скептицизм серед деяких держав-членів щодо сумісності конфіскації активів з верховенством закону, та попередження про те, що будь-які дії мають бути ретельно координовані між союзниками.

"Я не думаю, що це має бути лише ЄС, - каже Сінкявічюс. - Решта країн G7 принаймні повинні приєднатися до нас у цьому".

Переговори про державні активи супроводжуються спробами Єврокомісії полегшити арешт активів російських олігархів, які під санкціями. Ключовим елементом цього є забезпечення, аби ухилення від санкцій вважалося злочином у ЄС, що спрощує конфіскацію основних активів, відзначає видання.

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