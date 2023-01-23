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ЕС изучит вопрос управления конфискованными активами рф для восстановления Украины

Киев • УНН

 • 1029589 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал страны-члены ЕС продолжить переговоры об использовании 300 млрд долл. конфискованных активов центрального банка россии для реконструкции Украины, сообщает Financial Times, пишет УНН.

ЕС изучит вопрос управления конфискованными активами рф для восстановления Украины

Детали

Мишель сказал, что хочет изучить идею активного управления замороженными активами российского центрального банка для получения прибыли, которая затем может быть предназначена для усилий по реконструкции.

"Это вопрос справедливости и честности, - сказал Мишель в интервью Financial Times. - Это должно быть сделано в соответствии с юридическими принципами - это очень ясно".

Мишель сказал, что ожидает, что лидеры ЕС "дадут определенный импульс" в дискуссиях. Он добавил, что, несмотря на юридические препятствия для конфискации активов, был "серьезный политический интерес, чтобы достичь прогресса по вопросу и ответить на вопрос".

Дополнение

ЕС и его союзники заморозили сотни миллиардов долларов валютных резервов, размещенных на зарубежных счетах российским центральным банком, в начале конфликта, который начался в конце февраля прошлого года. Позже москва заявила, что санкции в отношении центрального банка заморозили около 300 миллиардов долларов ее запасов.

Чиновники со всего ЕС и его учреждений, в частности Жозеп Боррель, его главный дипломат, впоследствии выделили идею направить эти активы для использования в восстановлении разрушенной инфраструктуры Украины.

Стоимость реконструкции и восстановления в Украине была оценена в сентябре прошлого года в размере чуть менее 350 млрд евро. 

"Каждый день все больше и больше инфраструктуры Украины уничтожается. Мы будем первыми…, чтобы восстановить Украину, и эта цена на восстановление Украины увеличивается и увеличивается с каждым днем", – заявил в прошлую среду еврокомиссар по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс.

В конце прошлого года Европейская комиссия проработала идею перемещения замороженных активов российского государства в фонд, где с них можно будет активно получать прибыль, чтобы помочь оплатить восстановление Украины.

Брюссель предположил, согласно плану, что основные активы не будут конфискованы постоянно, а будут возвращены российскому государству, если будет подписано мирное соглашение.

Призыв Мишеля к движению в этой с сфере риходит, несмотря на глубокий скептицизм среди некоторых государств-членов относительно совместимости конфискации активов с верховенством закона, и предупреждение о том, что любые действия должны быть тщательно скоординированы между союзниками.

"Я не думаю, что это должен быть только ЕС, - говорит Синкявичюс. - Остальные страны G7, по крайней мере, должны присоединиться к нам в этом".

Переговоры о государственных активах сопровождаются попытками Еврокомиссии облегчить арест активов российских олигархов, находящихся под санкциями. Ключевым элементом этого является обеспечение того, чтобы уклонение от санкций считалось преступлением в ЕС, что упрощает конфискацию основных активов, отмечает издание.

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