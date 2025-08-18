ЄС проведе онлайн-зустріч для обговорення підсумків переговорів Зеленського з Трампом у Вашингтоні

$41.340.11
48.310.13
ukenru
14:38 • 10895 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 23102 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 24360 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 29541 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 28264 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 99964 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 102627 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 58365 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 74832 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 80114 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
49%
750мм
Популярнi новини
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: з'явилися деталі про наслідкиPhotoVideo18 серпня, 07:20 • 57348 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 89923 перегляди
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo18 серпня, 10:02 • 81566 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 68243 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС11:22 • 23007 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 23117 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
13:19 • 29555 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 69031 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 90680 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 99975 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Джо Байден
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 63925 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 56659 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 90260 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 76817 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 142388 перегляди
Актуальне
Гривня
Fox News
Truth Social
Нафта
Безпілотний літальний апарат

ЄС проведе онлайн-зустріч для обговорення підсумків переговорів Зеленського з Трампом у Вашингтоні

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Країни ЄС обговорять підсумки зустрічі Зеленського та Трампа у Вашингтоні. Голова Європейської ради Антоніу Кошта скликав відеоконференцію на 19 серпня.

ЄС проведе онлайн-зустріч для обговорення підсумків переговорів Зеленського з Трампом у Вашингтоні

Країни Європейського Союзу проведуть онлайн-зустріч, під час якої обговорять підсумки сьогоднішніх переговорів президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі. Про це пише The Guardian передає УНН.

Деталі

Я скликав відеоконференцію членів Європейської ради на завтра (19 серпня – ред.) о 13:00 за центральноєвропейським часом (12:00 за Києвом) для підбиття підсумків сьогоднішніх зустрічей у Вашингтоні щодо України

- повідомив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Він наголосив, що спільно зі Сполученими Штатами Євросоюз і надалі докладатиме зусиль для встановлення стійкого миру, який гарантуватиме захист ключових безпекових інтересів України та всієї Європи.

Нагадаємо

Білий дім оприлюднив офіційний порядок денний президента США Дональда Трампа на 18 серпня. Заплановано годинну двосторонню зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Тим часом британські дипломати "тренують" Володимира Зеленського перед зустріччю з Дональдом Трампом, щоб уникнути нового скандалу в Овальному кабінеті.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Овальний кабінет
Антоніу Кошта
The Guardian
Європейська рада
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна