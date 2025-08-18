ЄС проведе онлайн-зустріч для обговорення підсумків переговорів Зеленського з Трампом у Вашингтоні

Країни Європейського Союзу проведуть онлайн-зустріч, під час якої обговорять підсумки сьогоднішніх переговорів президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі. Про це пише The Guardian передає УНН.

Я скликав відеоконференцію членів Європейської ради на завтра (19 серпня – ред.) о 13:00 за центральноєвропейським часом (12:00 за Києвом) для підбиття підсумків сьогоднішніх зустрічей у Вашингтоні щодо України