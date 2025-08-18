ЄС проведе онлайн-зустріч для обговорення підсумків переговорів Зеленського з Трампом у Вашингтоні
Київ • УНН
Країни ЄС обговорять підсумки зустрічі Зеленського та Трампа у Вашингтоні. Голова Європейської ради Антоніу Кошта скликав відеоконференцію на 19 серпня.
Країни Європейського Союзу проведуть онлайн-зустріч, під час якої обговорять підсумки сьогоднішніх переговорів президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі. Про це пише The Guardian передає УНН.
Деталі
Я скликав відеоконференцію членів Європейської ради на завтра (19 серпня – ред.) о 13:00 за центральноєвропейським часом (12:00 за Києвом) для підбиття підсумків сьогоднішніх зустрічей у Вашингтоні щодо України
Він наголосив, що спільно зі Сполученими Штатами Євросоюз і надалі докладатиме зусиль для встановлення стійкого миру, який гарантуватиме захист ключових безпекових інтересів України та всієї Європи.
Нагадаємо
Білий дім оприлюднив офіційний порядок денний президента США Дональда Трампа на 18 серпня. Заплановано годинну двосторонню зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.
Тим часом британські дипломати "тренують" Володимира Зеленського перед зустріччю з Дональдом Трампом, щоб уникнути нового скандалу в Овальному кабінеті.