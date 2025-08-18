ЕС проведет онлайн-встречу для обсуждения итогов переговоров Зеленского с Трампом в Вашингтоне
Киев • УНН
Страны ЕС обсудят итоги встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне. Председатель Европейского совета Антониу Кошта созвал видеоконференцию на 19 августа.
Страны Европейского Союза проведут онлайн-встречу, во время которой обсудят итоги сегодняшних переговоров президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
Я созвал видеоконференцию членов Европейского совета на завтра (19 августа – ред.) в 13:00 по центральноевропейскому времени (12:00 по Киеву) для подведения итогов сегодняшних встреч в Вашингтоне по Украине
Он подчеркнул, что совместно с Соединенными Штатами Евросоюз и в дальнейшем будет прилагать усилия для установления устойчивого мира, который будет гарантировать защиту ключевых интересов безопасности Украины и всей Европы.
Напомним
Белый дом обнародовал официальную повестку дня президента США Дональда Трампа на 18 августа. Запланирована часовая двусторонняя встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Тем временем британские дипломаты "тренируют" Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Овальном кабинете.