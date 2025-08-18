ЕС проведет онлайн-встречу для обсуждения итогов переговоров Зеленского с Трампом в Вашингтоне

Страны Европейского Союза проведут онлайн-встречу, во время которой обсудят итоги сегодняшних переговоров президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Я созвал видеоконференцию членов Европейского совета на завтра (19 августа – ред.) в 13:00 по центральноевропейскому времени (12:00 по Киеву) для подведения итогов сегодняшних встреч в Вашингтоне по Украине