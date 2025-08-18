$41.340.11
ukenru
14:38 • 10542 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 21477 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 23522 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 28020 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 27512 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 98920 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 102371 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 58287 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 74771 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 80101 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
ЕС проведет онлайн-встречу для обсуждения итогов переговоров Зеленского с Трампом в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Страны ЕС обсудят итоги встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне. Председатель Европейского совета Антониу Кошта созвал видеоконференцию на 19 августа.

ЕС проведет онлайн-встречу для обсуждения итогов переговоров Зеленского с Трампом в Вашингтоне

Страны Европейского Союза проведут онлайн-встречу, во время которой обсудят итоги сегодняшних переговоров президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Я созвал видеоконференцию членов Европейского совета на завтра (19 августа – ред.) в 13:00 по центральноевропейскому времени (12:00 по Киеву) для подведения итогов сегодняшних встреч в Вашингтоне по Украине

- сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Он подчеркнул, что совместно с Соединенными Штатами Евросоюз и в дальнейшем будет прилагать усилия для установления устойчивого мира, который будет гарантировать защиту ключевых интересов безопасности Украины и всей Европы.

Напомним

Белый дом обнародовал официальную повестку дня президента США Дональда Трампа на 18 августа. Запланирована часовая двусторонняя встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Тем временем британские дипломаты "тренируют" Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Овальном кабинете.

Алена Уткина

