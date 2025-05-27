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ЄС підтримав пом’якшення прикордонного податку на викиди вуглецю: більшість імпортерів звільнять від сплати

Київ • УНН

 • 782 перегляди

ЄС підтримав скорочення дії прикордонного вуглецевого тарифу, який поширюватиметься лише на 10% компаній. З 2027 року компанії купуватимуть дозволи для покриття викидів при імпорті.

ЄС підтримав пом’якшення прикордонного податку на викиди вуглецю: більшість імпортерів звільнять від сплати

Країни Європейського союзу підтримали пропозицію щодо скорочення дії прикордонного вуглецевого тарифу (CBAM) - першого у світі податку на імпорт за обсягами викидів вуглецю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією, цей податок поширюватиметься лише на 10% компаній, які наразі охоплені схемою, — саме на ті, що відповідають за понад 99% усіх викидів у межах цієї політики.

Їхнє схвалення робить вельми вірогідним, що ЄС звільнить від сплати податку більшість із 200 000 імпортерів, які мали зіткнутися з першим у світі прикордонним вуглецевим тарифом, починаючи з наступного року.

Повідомляється, прикордонний тариф ЄС на викиди вуглецю покликаний захистити європейських виробників від дешевших конкурентів у країнах з менш амбітними кліматичними законами. Він введе мито на імпортовані товари, еквівалентне ціні вуглецю, вже сплаченій компаніями з ЄС відповідно до політики блоку щодо викидів CO2.

Згідно зі змінами, прикордонний вуглецевий тариф застосовуватиметься до компаній, які імпортують понад 50 метричних тонн товарів на рік, включно зі сталлю, цементом, алюмінієм і добривами.

Це замінить наявні правила, згідно з якими всі особи або компанії, що імпортують такі товари вартістю понад 150 євро (170 доларів США), повинні були б платити збір з наступного року.

Починаючи з 2027 року компаніям доведеться купувати дозволи, щоб покрити викиди вуглецю при імпорті продукції з 2026 року.

У Британії з'явився проект SeaCURE для вилучення CO2 з океану - BBC18.04.25, 17:35 • 9197 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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