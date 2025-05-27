ЕС поддержал смягчение пограничного налога на выбросы углерода: большинство импортеров освободят от уплаты

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив
13:16 • 13150 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
11:19 • 20372 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Эксклюзив
27 мая, 08:04 • 42281 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 100141 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 183409 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 165830 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 171580 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 161835 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 113291 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 99788 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.7м/с
54%
746мм
Популярные новости

Глава МИД Германии отверг критику рф после снятия ограничений на дальнобойные удары

27 мая, 06:05 • 76073 просмотра

Спелеологи обнаружили в мексиканской пещере Тлайокок артефакты исчезнувшей культуры

27 мая, 06:37 • 24010 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижн": стали известны первые имена из актерского состава

27 мая, 07:08 • 63341 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

27 мая, 08:52 • 48120 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

09:48 • 40600 просмотра
публикации

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

13:16 • 13153 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 146465 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 536558 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 568000 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 515919 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Фридрих Мерц

Лісовий Оксен Васильович

Хакан Фидан

Михаил Федоров

Олаф Шольц

Актуальные места

Киев

Черниговская область

Покровск

Венгрия

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

09:48 • 40746 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

27 мая, 08:52 • 48266 просмотра

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижн": стали известны первые имена из актерского состава

27 мая, 07:08 • 63478 просмотра

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

26 мая, 16:12 • 58325 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

26 мая, 15:51 • 81473 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Signal

ТикТок

Телеграмма

Хранитель

ЕС поддержал смягчение пограничного налога на выбросы углерода: большинство импортеров освободят от уплаты

Киев • УНН

 • 314 просмотра

ЕС поддержал сокращение действия пограничного углеродного тарифа, который будет распространяться только на 10% компаний. С 2027 года компании будут покупать разрешения для покрытия выбросов при импорте.

ЕС поддержал смягчение пограничного налога на выбросы углерода: большинство импортеров освободят от уплаты

Страны Европейского союза поддержали предложение о сокращении действия пограничного углеродного тарифа (CBAM) - первого в мире налога на импорт по объемам выбросов углерода. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации, этот налог будет распространяться только на 10% компаний, которые сейчас охвачены схемой, — именно на те, которые отвечают за более 99% всех выбросов в рамках этой политики.

Их одобрение делает весьма вероятным, что ЕС освободит от уплаты налога большинство из 200 000 импортеров, которые должны были столкнуться с первым в мире пограничным углеродным тарифом, начиная со следующего года.

Сообщается, пограничный тариф ЕС на выбросы углерода призван защитить европейских производителей от более дешевых конкурентов в странах с менее амбициозными климатическими законами. Он введет пошлину на импортируемые товары, эквивалентную цене углерода, уже уплаченной компаниями из ЕС в соответствии с политикой блока по выбросам CO2.

Согласно изменениям, пограничный углеродный тариф будет применяться к компаниям, которые импортируют более 50 метрических тонн товаров в год, включая сталь, цемент, алюминий и удобрения.

Это заменит существующие правила, согласно которым все лица или компании, импортирующие такие товары стоимостью более 150 евро (170 долларов США), должны были бы платить сбор со следующего года.

Начиная с 2027 года компаниям придется покупать разрешения, чтобы покрыть выбросы углерода при импорте продукции с 2026 года.

В Британии появился проект SeaCURE для извлечения CO2 из океана – BBC18.04.25, 17:35 • 9197 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ЭкономикаНовости Мира
Reuters
Европейский Союз
Brent
$63.72
Bitcoin
$109,999.80
S&P 500
$5,873.33
Tesla
$353.28
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,322.05
Ethereum
$2,655.28