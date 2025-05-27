ЕС поддержал смягчение пограничного налога на выбросы углерода: большинство импортеров освободят от уплаты
Киев • УНН
ЕС поддержал сокращение действия пограничного углеродного тарифа, который будет распространяться только на 10% компаний. С 2027 года компании будут покупать разрешения для покрытия выбросов при импорте.
Страны Европейского союза поддержали предложение о сокращении действия пограничного углеродного тарифа (CBAM) - первого в мире налога на импорт по объемам выбросов углерода. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По информации, этот налог будет распространяться только на 10% компаний, которые сейчас охвачены схемой, — именно на те, которые отвечают за более 99% всех выбросов в рамках этой политики.
Их одобрение делает весьма вероятным, что ЕС освободит от уплаты налога большинство из 200 000 импортеров, которые должны были столкнуться с первым в мире пограничным углеродным тарифом, начиная со следующего года.
Сообщается, пограничный тариф ЕС на выбросы углерода призван защитить европейских производителей от более дешевых конкурентов в странах с менее амбициозными климатическими законами. Он введет пошлину на импортируемые товары, эквивалентную цене углерода, уже уплаченной компаниями из ЕС в соответствии с политикой блока по выбросам CO2.
Согласно изменениям, пограничный углеродный тариф будет применяться к компаниям, которые импортируют более 50 метрических тонн товаров в год, включая сталь, цемент, алюминий и удобрения.
Это заменит существующие правила, согласно которым все лица или компании, импортирующие такие товары стоимостью более 150 евро (170 долларов США), должны были бы платить сбор со следующего года.
Начиная с 2027 года компаниям придется покупать разрешения, чтобы покрыть выбросы углерода при импорте продукции с 2026 года.
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