В Британии появился проект SeaCURE для извлечения CO2 из океана – BBC
Киев • УНН
В Великобритании стартовал пилотный проект SeaCURE, фильтрующий морскую воду для извлечения CO2. Разработчики утверждают, что обработка 1% воды может извлекать 14 млрд тонн углерода ежегодно.
В Великобритании стартовал инновационный пилотный проект SeaCURE, целью которого является извлечение углекислого газа из океанской воды и снижение глобального потепления. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Данная программа финансируется правительством Великобритании, ее принцип заключается в фильтрации морской воды для удаления углерода. После этого вода возвращается обратно в море и может снова поглощать углерод из воздуха.
Как отметил эксперт по улавливанию углерода, доктор Оливер Геден, нулевой чистый выброс необходим, чтобы остановить дальнейшее потепление. В то же время, по словам разработчиков программы, можно ежегодно извлекать до 14 млрд тонн углерода, если обработать только 1% поверхностной морской воды.
Оливер Генед подчеркнул – существует несколько вариантов захвата углекислого газа. Это можно сделать как непосредственно из воздуха, так и непосредственно из морской воды.
Напомним
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