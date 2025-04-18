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В Британии появился проект SeaCURE для извлечения CO2 из океана – BBC

Киев • УНН

 • 3774 просмотра

В Великобритании стартовал пилотный проект SeaCURE, фильтрующий морскую воду для извлечения CO2. Разработчики утверждают, что обработка 1% воды может извлекать 14 млрд тонн углерода ежегодно.

В Британии появился проект SeaCURE для извлечения CO2 из океана – BBC

В Великобритании стартовал инновационный пилотный проект SeaCURE, целью которого является извлечение углекислого газа из океанской воды и снижение глобального потепления. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Данная программа финансируется правительством Великобритании, ее принцип заключается в фильтрации морской воды для удаления углерода. После этого вода возвращается обратно в море и может снова поглощать углерод из воздуха.

Как отметил эксперт по улавливанию углерода, доктор Оливер Геден, нулевой чистый выброс необходим, чтобы остановить дальнейшее потепление. В то же время, по словам разработчиков программы, можно ежегодно извлекать до 14 млрд тонн углерода, если обработать только 1% поверхностной морской воды.

Оливер Генед подчеркнул – существует несколько вариантов захвата углекислого газа. Это можно сделать как непосредственно из воздуха, так и непосредственно из морской воды.

Напомним

По данным исследователей из Университета Цинхуа в Китае, темпы переработки пластика практически не меняются, несмотря на рост его производства. Однако, как отмечают ученые, наблюдается "заметное отсутствие комплексного анализа пластмасс по всей цепочке поставок".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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