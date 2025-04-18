У Британії з'явився проект SeaCURE для вилучення CO2 з океану - BBC
Київ • УНН
У Великій Британії стартував пілотний проєкт SeaCURE, що фільтрує морську воду для вилучення CO2. Розробники стверджують, що обробка 1% води може вилучати 14 млрд тонн вуглецю щорічно.
У Великій Британії стартував інноваційний пілотний проєкт SeaCURE, метою якого є вилучення вуглекислого газу з океанської води і зниження глобального потепління.
Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Деталі
Дана програма фінансується урядом Великої Британії, її принцип полягає у фільтрації морської води для видалення вуглецю. Після цього вода повертається назад в море і може знову поглинати вуглець з повітря.
Як зазначив експерт із уловлювання вуглецю, доктор Олівер Геден, нульовий чистий викид потрібен, щоб зупинити подальше потепління. Водночас за словами розробників програми, можна щорічно вилучати до 14 млрд тонн вуглецю, якщо обробити лише 1% поверхневої морської води.
Олівер Генед підкреслив – існує декілька варіантів захоплення вуглекислого газу. Це можна зробити як безпосередньо з повітря, так і безпосередньо з морської води.
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