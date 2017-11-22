ЄС передасть Україні обладнання для поводження з радіоактивними відходами

"Українська державна корпорація "Радон" є тією організацією, яка займається радіоактивними аварійними ситуаціями. Завдяки проекту ЄС вартістю 7,4 млн €, що виконується в рамках Інструменту співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ), "Радон" тепер озброєний передовим досвідом і найновішим обладнанням, які дозволяють упоратись із найсерйознішими випадками", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що фінансований ЄС проект розпочався в грудні 2015 року і триватиме 3 роки. Його виконання здійснюється у три фази: під час 1-ї фази виконується проектування, підтримка в закупівлі й навчанні. Під час 2-ї фази постачається обладнання у рамках контрактів, укладених з литовською компанією Lokmis та NUVIA з Чеської Республіки. Під час 3-ї фази на майданчиках "Радона" у містах Києві, Львові, Одесі, Дніпрі й Харкові та навколо них буде встановлено системи радіаційного моніторингу.

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Зазначається, що після завершення проекту в 2018 році "Радон" матиме змогу виявляти будь-які джерела радіологічної небезпеки в повітрі, тим самим підвищуючи безпеку людей, які мешкають у безпосередній близькості до пунктів захоронення.

Виконання фінансованого ЄС проекту здійснюється у взаємодії з Державною інспекцією ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) та Державним агентством України з управління зоною відчуження (ДАЗВ України).

"І для України, і для ЄС критично важливе швидке виявлення та реагування на аварійні ситуації на території України, належний контроль і підтримання у відповідному стані пунктів перебування радіоактивних відходів на всій території країни. Хотів би підкреслити важливість оснащення України найновішим обладнанням для виявлення аварійних ситуацій та реагування на них. Та разом з тим є й важливіші речі: атмосфера взаємної довіри й тісної співпраці, яку ми створили з нашими українськими партнерами. Ми й надалі докладатимемо зусиль для досягнення подальшого прогресу в цих напрямках", - зазначив Йоганнес Ван Вліет, який відповідає за цю програму в Європейській Комісії.