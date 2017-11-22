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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 9089 просмотра

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ЕС передаст Украине оборудование для обращения с радиоактивными отходами

ЕС передаст Украине оборудование для обращения с радиоактивными отходами

Киев  •  УНН

 • 14779 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. ЕС передает Украины опыт и оборудования для обращения с радиоактивными отходами и аварийного реагирования, передает УНН со ссылкой на представительство Европейского Союза в Украине.

"Украинская государственная корпорация "Радон" является той организацией, которая занимается радиоактивными аварийными ситуациями. Благодаря проекту ЕС стоимостью 7,4 млн €, выполняемой в рамках Инструмента сотрудничества в сфере ядерной безопасности (ИСЯБ), "Радон" теперь вооружен передовым опытом и новейшим оборудованием, которые позволяют справиться с самыми серьезными случаями", - говорится в сообщении.

Сообщается, что финансируемый ЕС проект начался в декабре 2015 года и продлится 3 года. Его исполнение осуществляется в три фазы: во время 1-й фазы выполняется проектирование, поддержка в закупке и обучении. Во время 2-й фазы поставляется оборудования в рамках контрактов, заключенных с литовской компанией Lokmis и NUVIA из Чешской Республики. Во время 3-й фазы на площадках "Радона" в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове и вокруг них будут установлены системы радиационного мониторинга.

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Отмечается, что после завершения проекта в 2018 году "Радон" сможет обнаруживать любые источники радиологической опасности в воздухе, тем самым повышая безопасность людей, проживающих в непосредственной близости к пунктам захоронения.

Выполнение финансируемого ЕС проекта осуществляется во взаимодействии с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования) и Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО Украины).

"И для Украины, и для ЕС критически важное быстрое обнаружение и реагирование на аварийные ситуации на территории Украины, надлежащий контроль и поддержание в надлежащем состоянии пунктов пребывания радиоактивных отходов на всей территории страны. Хотел бы подчеркнуть важность оснащения Украины новейшим оборудованием для обнаружения аварийных ситуаций и реагирования на них. Но вместе с тем есть и более важные вещи: атмосфера взаимного доверия и тесного сотрудничества, которую мы создали с нашими украинскими партнерами. Мы и в дальнейшем будем прилагать усилия для достижения дальнейшего прогресса в этих направлениях", - отметил Йоханнес Ван Влиет, который отвечает за эту программу в Европейской Комиссии.

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Украинские Национальные Новости

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