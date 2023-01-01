ЄС обговорить спільну відповідь щодо туристів з Китаю через COVID

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"Швеція як головуюча у ЄС з 1 січня 2023 року скликала на середу засідання механізму кризового управління ради IPCR, на якому має бути обговорено питання щодо можливих обмежень на в'їзд до ЄС", - сказано у заяві шведського уряду.

"Скасовані обмеження на виїзд з Китаю в поєднанні з поширенням COVID-19 в країні актуалізували необхідність спільних європейських дій. За це виступатиме Швеція як країна, яка головує в ЄС", - додається у заяві.

У заяві вказано, що "Швеція прагне до єдиної політики для всього ЄС, коли йдеться про запровадження можливих обмежень на в'їзд". І що "важливо, щоб ми швидко вжили необхідних заходів".

Деталі

Франція, Італія та Іспанія цього тижня ввели вимоги щодо тестування на COVID. Німеччина, заявляючи, що не бачить необхідності запроваджувати тести, шукає скоординовану систему для моніторингу варіантів COVID у європейських аеропортах, відзначає Euractiv.

ЄС має негайно розглянути питання щодо розширення геномного секвенування COVID-19 та моніторингу стічних вод, у тому числі з аеропортів, для виявлення будь-яких нових варіантів, враховуючи сплеск вірусу в Китаї, сказав очільник охорони здоров'я блоку.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC), одне з агентств охорони здоров'я ЄС, заявив у четвер, що систематичний скринінг мандрівників наразі невиправданий.

Європейське відділення Ради міжнародних аеропортів заявило у суботу, що запровадження обмежень для мандрівників із Китаю не було "ні науково обґрунтованим, ні обгрунтовано ризиками".

Федерація, яка представляє понад 500 аеропортів у 55 європейських країнах, заявила, що виявлення можливих нових варіантів, які можуть з'явитися в Китаї, може бути виявлена геномним секвенуванням аналізу стічних вод в аеропортах без необхідності тестувати мандрівників.