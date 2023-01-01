ЕС обсудит общий ответ относительно туристов из Китая из-за COVID

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"Швеция как председательствующая в ЕС с 1 января 2023 года созвала на среду заседание механизма кризисного управления совета IPCR, на котором должен быть обсужден вопрос о возможных ограничениях на въезд в ЕС", - говорится в заявлении шведского правительства.

"Отмененные ограничения на выезд из Китая в сочетании с распространением COVID-19 в стране актуализировали необходимость совместных европейских действий. За это будет выступать Швеция как председательствующая в ЕС страна", - добавляется в заявлении.

В заявлении указано, что "Швеция стремится к единой политике для всего ЕС, когда речь идет о введении возможных ограничений на въезд". И что "важно, чтобы мы быстро приняли необходимые меры".

Детали

Франция, Италия и Испания на этой неделе ввели требования по тестированию на COVID. Германия, заявляя, что не видит необходимости проводить тесты, ищет скоординированную систему для мониторинга вариантов COVID в европейских аэропортах, отмечает Euractiv.

ЕС должен немедленно рассмотреть вопрос расширения геномного секвенирования COVID-19 и мониторинга сточных вод, в том числе из аэропортов, для выявления любых новых вариантов, учитывая всплеск вируса в Китае, сказал глава здравоохранения блока.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), одно из агентств здравоохранения ЕС, заявил в четверг, что систематический скрининг путешественников пока не оправдан.

Европейское отделение Совета международных аэропортов заявило в субботу, что введение ограничений для путешественников из Китая не было "ни научно обоснованным, ни обоснованным рисками".

Федерация, представляющая более 500 аэропортов в 55 европейских странах, заявила, что обнаружение возможных новых вариантов, которые могут появиться в Китае, может быть обнаружена геномным секвенированием анализа сточных вод в аэропортах без необходимости тестировать путешественников.