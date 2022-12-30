Франція запроваджує обов'язкові тести на COVID для мандрівників з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Франція вимагатиме від мандрівників із Китаю надати негативний результат тесту на COVID-19 не менш ніж за 48 годин до вильоту, заявили у п'ятницю міністерства охорони здоров'я та транспорту, передає УНН.
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Тест буде потрібний на всіх рейсах з Китаю, включаючи рейси з проміжними посадками. Мандрівники літаками, що прибувають з Китаю, також повинні носити маски.
Зберігши свої кордони майже закритими протягом трьох років, запровадивши строгий режим ізоляції та невпинне тестування, 7 грудня Пекін різко змінив курс на життя з вірусом, і останніми тижнями інфекції швидко поширилися.
Міністри заявили, що Франція не встановила дату початку заходів, але опублікує ухвалу уряду і повідомить про це держави-члени Європейського союзу.
Джерело в уряді повідомило Reuters, що для введення обов'язкового тестування потрібно «трохи часу».
З 1 січня Франція також проводитиме вибіркові тести ПЛР на COVID після прибуття для деяких мандрівників, які прибувають з Китаю, повідомив урядовець.
Уряд також рекомендував людям зі слабкою імунною системою відкладати несуттєві поїздки до Китаю.
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Південна Корея та Іспанія в п'ятницю приєдналися до списку країн, включаючи США, Індію та інші, які ввели тести на COVID для мандрівників з Китаю.