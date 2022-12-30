Франция вводит обязательные тесты на COVID для путешественников из Китая

Детали

Тест потребуется на всех рейсах из Китая, включая рейсы с промежуточными посадками. Путешественники прибывающими из Китая самолетами также должны носить маски.

Сохранив свои границы почти закрытыми в течение трех лет, введя строгий режим изоляции и непрерывное тестирование, 7 декабря Пекин резко изменил курс на жизнь с вирусом, и в последние недели инфекции быстро распространились.

Министры заявили, что Франция не установила дату начала мер, но опубликует постановление правительства и уведомит об этом государства-члены Европейского союза.

Источник в правительстве сообщил Reuters, что для введения обязательного тестирования требуется «немного времени».

С 1 января Франция также будет проводить выборочные тесты ПЦР на COVID по прибытии для некоторых путешественников, прибывающих из Китая, сообщил чиновник.

Правительство также рекомендовало людям со слабой иммунной системой откладывать несущественные поездки в Китай.

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Южная Корея и Испания в пятницу присоединились к списку стран, включая США, Индию и другие, которые ввели тесты на COVID для путешественников из Китая.