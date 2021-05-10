ЄС наразі не планує висилати російських дипломатів

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“Зараз продовження ескалації шляхом висилки дипломатів не стоїть на порядку денному”, — відповів Боррель на запитання журналістів після закінчення засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Він повідомив, що перед засіданням обговорив це питання з новим міністром закордонних справ Чехії Якубом Кулганеком.
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Конфлікт між Прагою і Москвою, викликаний вибухами на складах озброєнь в Чехії, обговорювали учасники зустрічі глав держав і урядів країн ЄС 7-8 травня в Порту. “Так само, як лідери у вихідні дні, сьогодні ми запевнили Чехію в рішучій підтримці від Євросоюзу. Думаю, що всі (міністри. — Ред.) погодилися з необхідністю не продовжувати ескалацію і з тим, що ми повинні надавати рішучу підтримку, але водночас намагатися не посилювати напруженість”, — заявив глава європейської дипломатії.
В ЄС ведуть стратегічну дискусію про відносини з Росією
Боррель також закликав дочекатися результатів стратегічної дискусії про відносини між ЄС і Росією, запланованої на позачерговому саміті Євросоюзу 25 травня. Її хотіли провести ще в березні, але перенесли, оскільки саміт в Брюсселі тоді через зростання захворюваності на COVID-19 в Європі було переведено у віртуальний формат. Перед засіданням Ради ЄС міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мас закликав Росію “повернутися до діалогу” з Євросоюзом.
Раніше
Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш попросив країни Європейського союзу вислати “хоча б по одному” російському дипломату в знак солідарності з Прагою.
Конфлікт між Чехією та Росією
17 квітня влада Чехії заявила, що Москва причетна до вибухів на складах боєприпасів в Врбетіце в 2014 році, де загинули двоє людей, і вислала 18 російських дипломатів, яких назвали співробітниками російських спецслужб.
МЗС РФ висловив Празі рішучий протест і також оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.
На тлі цього дипломатичного скандалу чеська влада звернулася з проханнями до партнерів по ЄС і НАТО проявити солідарність.
Так, 22 і 23 квітня про підтримку Чехії заявили Словаччина, Литва, Латвія і Естонія.
Словаччина вислала трьох російських дипломатів, Латвія і Естонія по одному, Литва — двох.
28 квітня МЗС РФ повідомило про висилку в якості заходів трьох співробітників посольства Словаччини, двох дипломатів Литви і по одному представнику посольств Латвії та Естонії.