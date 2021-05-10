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ЄС наразі не планує висилати російських дипломатів

ЄС наразі не планує висилати російських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Європейський Союз не хоче продовжувати ескалацію відносин з Росією шляхом подальшої висилки її дипломатів, заявив в понеділок, 10 травня, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає УНН із посиланням на DW.

Цитата

“Зараз продовження ескалації шляхом висилки дипломатів не стоїть на порядку денному”, — відповів Боррель на запитання журналістів після закінчення засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Він повідомив, що перед засіданням обговорив це питання з новим міністром закордонних справ Чехії Якубом Кулганеком.

Деталі

Конфлікт між Прагою і Москвою, викликаний вибухами на складах озброєнь в Чехії, обговорювали учасники зустрічі глав держав і урядів країн ЄС 7-8 травня в Порту. “Так само, як лідери у вихідні дні, сьогодні ми запевнили Чехію в рішучій підтримці від Євросоюзу. Думаю, що всі (міністри. — Ред.) погодилися з необхідністю не продовжувати ескалацію і з тим, що ми повинні надавати рішучу підтримку, але водночас намагатися не посилювати напруженість”, — заявив глава європейської дипломатії.

В ЄС ведуть стратегічну дискусію про відносини з Росією

Боррель також закликав дочекатися результатів стратегічної дискусії про відносини між ЄС і Росією, запланованої на позачерговому саміті Євросоюзу 25 травня. Її хотіли провести ще в березні, але перенесли, оскільки саміт в Брюсселі тоді через зростання захворюваності на COVID-19 в Європі було переведено у віртуальний формат. Перед засіданням Ради ЄС міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мас закликав Росію “повернутися до діалогу” з Євросоюзом.

Раніше

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш попросив країни Європейського союзу вислати “хоча б по одному” російському дипломату в знак солідарності з Прагою.

Конфлікт між Чехією та Росією

17 квітня влада Чехії заявила, що Москва причетна до вибухів на складах боєприпасів в Врбетіце в 2014 році, де загинули двоє людей, і вислала 18 російських дипломатів, яких назвали співробітниками російських спецслужб.

МЗС РФ висловив Празі рішучий протест і також оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

На тлі цього дипломатичного скандалу чеська влада звернулася з проханнями до партнерів по ЄС і НАТО проявити солідарність.

Так, 22 і 23 квітня про підтримку Чехії заявили Словаччина, Литва, Латвія і Естонія.

Словаччина вислала трьох російських дипломатів, Латвія і Естонія по одному, Литва — двох.

28 квітня МЗС РФ повідомило про висилку в якості заходів трьох співробітників посольства Словаччини, двох дипломатів Литви і по одному представнику посольств Латвії та Естонії.

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