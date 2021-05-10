ЄС наразі не планує висилати російських дипломатів

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“Зараз продовження ескалації шляхом висилки дипломатів не стоїть на порядку денному”, — відповів Боррель на запитання журналістів після закінчення засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Він повідомив, що перед засіданням обговорив це питання з новим міністром закордонних справ Чехії Якубом Кулганеком.

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Конфлікт між Прагою і Москвою, викликаний вибухами на складах озброєнь в Чехії, обговорювали учасники зустрічі глав держав і урядів країн ЄС 7-8 травня в Порту. “Так само, як лідери у вихідні дні, сьогодні ми запевнили Чехію в рішучій підтримці від Євросоюзу. Думаю, що всі (міністри. — Ред.) погодилися з необхідністю не продовжувати ескалацію і з тим, що ми повинні надавати рішучу підтримку, але водночас намагатися не посилювати напруженість”, — заявив глава європейської дипломатії.

В ЄС ведуть стратегічну дискусію про відносини з Росією

Боррель також закликав дочекатися результатів стратегічної дискусії про відносини між ЄС і Росією, запланованої на позачерговому саміті Євросоюзу 25 травня. Її хотіли провести ще в березні, але перенесли, оскільки саміт в Брюсселі тоді через зростання захворюваності на COVID-19 в Європі було переведено у віртуальний формат. Перед засіданням Ради ЄС міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мас закликав Росію “повернутися до діалогу” з Євросоюзом.

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