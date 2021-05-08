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Чехія просить країни ЄС вислати "хоча б по одному" російському дипломату - ЗМІ

Чехія просить країни ЄС вислати "хоча б по одному" російському дипломату - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20428 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш попросив країни Європейського союзу вислати "хоча б по одному" російському дипломату в знак солідарності з Прагою. Про це повідомляє газета Mlada fronta DNES, інформує УНН.

Деталі

За даними видання, з таким проханням чеський прем'єр звернувся під час неформальної зустрічі європейських лідерів в португальському місті Порту.

"Європа не може змиритися з такими діями (Росії). Ми повинні розуміти, що коли атакують одну державу-члена (Євросоюзу), атакують всіх", - зазначив Бабіш.

Як відзначив Бабіш, учасники зустрічі також висловилися за кращу координацію спільних дій щодо цього інциденту.

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Конфлікт між Чехією та Росією

17 квітня влада Чехії заявила, що Москва причетна до вибухів на складах боєприпасів в Врбетіце в 2014 році, де загинули двоє людей, і вислала 18 російських дипломатів, яких назвали співробітниками російських спецслужб.

МЗС РФ висловив Празі рішучий протест і також оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

На тлі цього дипломатичного скандалу чеська влада звернулася з проханнями до партнерів по ЄС і НАТО проявити солідарність.

Так, 22 і 23 квітня про підтримку Чехії заявили Словаччина, Литва, Латвія і Естонія.

Словаччина вислала трьох російських дипломатів, Латвія і Естонія по одному, Литва - двох.

28 квітня МЗС РФ повідомило про висилку в якості заходів трьох співробітників посольства Словаччини, двох дипломатів Литви і по одному представнику посольств Латвії та Естонії.

Українські Національні Новини

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