Чехія просить партнерів по ЄС і НАТО вислати російських дипломатів в знак солідарності

Деталі

Гамачек повідомив, що викличе російського посла в середу, щоб повідомити про подальші кроки після вигнання 18 російських дипломатів з країни і дій Москви у відповідь.

Відзначається, що посли Чехії в державах-членах Європейського союзу і Північноатлантичного альянсу повинні звернутися до урядів і попросити союзників про солідарність і колективні дії.

Серед іншого, Чехія закликає країни розглянути питання про виклик російських послів і закликає до колективних дій, спрямованих на солідарне висилку зазначених представників російських спецслужб з країн-членів ЄС і НАТО.

Також за його словами, Чехія закликає країни протестувати “проти деструктивних дій російських спецслужб проти інтересів і безпеки країн-членів ЄС і НАТО”.

Контекст

Так, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів в Врбетіце в 2014 році.



За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ — Олександра Петрова і Руслана Боширова.



У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Пізніше в МЗС РФ був викликаний посол Чехії в Москві Вітєзслав Півонька. Йому було оголошено про заходи у відповідь з боку Росії.



Крім цього, російське МЗС оголосило персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

США підтримують Чехію в її рішучій відповіді на підривні дії Росії. Підтримку напередодні висловив і Європейський союз.

Крім того, Україна заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.