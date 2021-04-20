ЄС підтримав рішення Чехії щодо висилки російських дипломатів

Контекст
Напередодні влада Чехії оголосила про висилку російських дипломатів 17 квітня. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів в Врбетіце в 2014 році. За версією чеської влади, до вибуху причетна російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ — Олександра Петрова і Руслана Боширова.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Пізніше в МЗС РФ був викликаний посол Чехії в Москві Вітєзслав Півонька. Йому було оголошено про заходи у відповідь з боку Росії.