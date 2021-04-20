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ЄС підтримав рішення Чехії щодо висилки російських дипломатів

ЄС підтримав рішення Чехії щодо висилки російських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. ЄС підтримала Чехію у ситуації щодо висилки 18 російських дипломатів, пов'язану з вибухами 2014 року на складі боєприпасів у Врбетіце. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву зовнішньополітичної служби ЄС.

Деталі

19 квітня відбулася неформальна відеоконференція міністрів закордонних справ ЄС. Міністр закордонних справ Чехії Ян Хамачек представників ЄС про оголошення в ці вихідні про висилку 18 російських дипломатів, пов’язану з вибухами 2014 року на складі боєприпасів.

Цитата

“Ці дипломати були визнані чеською розвідкою агентами російської військової служби. Європейський Союз є єдиним і солідарним з Чеською Республікою”, — йдеться у заяві.

Також міністри обговорили ситуацію на українському кордоні.

“Ми стурбовані російським військовим нарощуванням на українському кордоні. Ризик подальшої ескалації очевидний. Ми повинні похвалити Україну за стриману реакцію і закликаємо Росію до деескалації та зменшення напруженості”, — додають міністри.

Контекст

Напередодні влада Чехії оголосила про висилку російських дипломатів 17 квітня. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів в Врбетіце в 2014 році. За версією чеської влади, до вибуху причетна російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ — Олександра Петрова і Руслана Боширова.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Пізніше в МЗС РФ був викликаний посол Чехії в Москві Вітєзслав Півонька. Йому було оголошено про заходи у відповідь з боку Росії.

Крім цього, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні покинути країну до кінця 19 квітня.

США підтримують Чехію в її рішучій відповіді на підривні дії Росії.

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