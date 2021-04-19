США підтримали рішення Чехії щодо висилки російських дипломатів

Цитата

“Ми повинні діяти рішуче у відповідь на дії Росії, які ставлять під загрозу територіальну цілісність, енергетичну безпеку або життєво важливу інфраструктуру наших союзників і партнерів”, — повідомив Прайс.

Контекст

Контекст Напередодні влада Чехії оголосила про висилку російських дипломатів 17 квітня. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів в Врбетіце в 2014 році. За версією чеської влади, до вибуху причетна російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ — Олександра Петрова і Руслана Боширова. У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Пізніше в МЗС РФ був викликаний посол Чехії в Москві Вітєзслав Півонька. Йому було оголошено про заходи у відповідь з боку Росії.

Крім цього, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні покинути країну до кінця 19 квітня.