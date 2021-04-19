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США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов

США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 20895 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. США поддерживают Чехию в ее решительном ответе на подрывные действия России, написал в Twitter официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на фоне решения чешских властей выслать российских дипломатов, передает УНН.

Цитата

“Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров”, — сообщил Прайс.

Контекст

Накануне власти Чехии объявили о высылке российских дипломатов 17 апреля. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова.

В МИД РФ выразили чешской власти протест и пообещали ответить на их действия. Позже в МИД РФ был вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Ему было объявлено об ответных мерах со стороны России.

Кроме этого, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны покинуть страну до конца 19 апреля.

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