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ЕС поддержал решение Чехии о высылке российских дипломатов

ЕС поддержал решение Чехии о высылке российских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 11788 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. ЕС поддержал Чехию в ситуации о высылке 18 российских дипломатов, связанную со взрывами 2014 году на складе боеприпасов в Врбетице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

Детали

19 апреля состоялась неформальная видеоконференция министров иностранных дел ЕС. Министр иностранных дел Чехии Ян Хамачек представителей ЕС об объявлении в эти выходные о высылке 18 российских дипломатов, связанную со взрывами 2014 году на складе боеприпасов.

Цитата

“Эти дипломаты были признаны чешской разведкой агентами российской военной службы. Европейский Союз является единственным и солидарным с Чешской Республикой ”, - говорится в заявлении.

Также министры обсудили ситуацию на украинской границе.

“Мы обеспокоены российским военным наращиванием на украинской границе. Риск дальнейшей эскалации очевиден. Мы должны похвалить Украину за сдержанную реакцию и призываем Россию к деэскалации и уменьшение напряженности”, - добавляют министры.

Контекст

Накануне власти Чехии объявили о высылке российских дипломатов 17 апреля. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По версии чешских властей, к взрыву причастна российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова.

В МИД РФ выразили чешской власти протест и пообещали ответить на их действия. Позже в МИД РФ был вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Ему было объявлено об ответных мерах со стороны России.

Кроме этого, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны покинуть страну до конца 19 апреля.

США поддерживают Чехию в ее решительной ответы на подрывные действия России.

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