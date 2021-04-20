Чехия просит партнеров по ЕС и НАТО выслать российских дипломатов в знак солидарности

Детали

Гамачек сообщил, что вызовет российского посла в среду, чтобы сообщить о дальнейших шагах после изгнания 18 российских дипломатов из страны и действий Москвы в ответ.

Отмечается, что послы Чехии в государствах-членах Европейского союза и Североатлантического альянса должны обратиться к правительствам и попросить союзников о солидарности и коллективных действиях.

Среди прочего, Чехия призывает страны рассмотреть вопрос о вызове российских послов и призывает к коллективным действиям, направленным на солидарную высылку указанных представителей российских спецслужб из стран-членов ЕС и НАТО.

Также по его словам, Чехия призывает страны протестовать “против деструктивных действий российских спецслужб против интересов и безопасности стран-членов ЕС и НАТО”.

Контекст

Так, власти Чехии на выходных объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.



По версии чешских властей, к взрыву причастна российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова.



В МИД РФ выразили чешской власти протест и пообещали ответить на их действия. Позже в МИД РФ был вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька. Ему было объявлено об ответных мерах со стороны России.



Кроме этого, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

США поддерживают Чехию в ее решительной ответы на подрывные действия России. Поддержку накануне выразил и Европейский союз.

Кроме того, Украина заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.