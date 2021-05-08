Чехия просит страны ЕС выслать "хотя бы по одному" российскому дипломату - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны Европейского союза выслать "хотя бы по одному" российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. Об этом сообщает газета Mlada fronta DNES, информирует УНН.
Детали
По данным издания, с такой просьбой чешский премьер обратился в ходе неформальной встречи европейских лидеров в португальском городе Порту.
"Европа не может смириться с такими действиями (России). Мы должны понимать, что когда атакуют одно государство-член (Евросоюза), атакуют всех", - отметил Бабиш.
Как отметил Бабиш, участники встречи также высказались за лучшую координацию совместных действий по этому инциденту.
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Конфликт между Чехией и Россией
17 апреля власти Чехии заявила, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, где погибли два человека, и выслала 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.
МИД РФ выразил Праге решительный протест и также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
На фоне этого дипломатического скандала чешские власти обратилась с просьбами к партнерам по ЕС и НАТО проявить солидарность.
Так, 22 и 23 апреля о поддержке Чехии заявили Словакия, Литва, Латвия и Эстония.
Словакия выслала трех российских дипломатов, Латвия и Эстония по одному, Литва - двух.
28 апреля МИД РФ сообщил о высылке в качестве мер трех сотрудников посольства Словакии, двух дипломатов Литвы и по одному представителю посольства Латвии и Эстонии.