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ЕС пока не планирует высылать российских дипломатов

ЕС пока не планирует высылать российских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 14460 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Европейский Союз не хочет продолжать эскалацию отношений с Россией путем дальнейшей высылки ее дипломатов, заявил в понедельник, 10 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

“Сейчас продолжение эскалации путем высылки дипломатов не стоит на повестке дня”, — ответил Боррель на вопросы журналистов после окончания заседания министров иностранных дел стран ЕС. Он сообщил, что перед заседанием обсудил этот вопрос с новым министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком.

Детали

Конфликт между Прагой и Москвой, вызванный взрывами на складах вооружений в Чехии, обсуждали участники встречи глав государств и правительств стран ЕС 7-8 мая в Порту. “Так же, как лидеры в выходные дни, сегодня мы заверили Чехию в решительной поддержке от Евросоюза. Думаю, что все (министры. — Ред.) согласились с необходимостью не продлевать эскалацию и с тем, что мы должны предоставлять решительную поддержку, но одновременно стараться не усиливать напряженность”, — заявил глава европейской дипломатии.

В ЕС ведут стратегическую дискуссию об отношениях с Россией

Боррель также призвал дождаться результатов стратегической дискуссии об отношениях между ЕС и Россией, запланированной на внеочередном саммите Евросоюза 25 мая. Ее хотели провести еще в марте, но перенесли, поскольку саммит в Брюсселе тогда из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе были переведены в виртуальный формат. Перед заседанием Совета ЕС министр иностранных дел Германии Гайко Мас призвал Россию “вернуться к диалогу” с Евросоюзом.

Ранее

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны Европейского союза выслать “хотя бы по одному” российскому дипломату в знак солидарности с Прагой.

Конфликт между Чехией и Россией

17 апреля власти Чехии заявила, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, где погибли два человека, и выслала 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Праге решительный протест и также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

На фоне этого дипломатического скандала чешские власти обратились с просьбами к партнерам по ЕС и НАТО проявить солидарность.

Так, 22 и 23 апреля о поддержке Чехии заявили Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

Словакия выслала трех российских дипломатов, Латвия и Эстония по одному, Литва — двух.

28 апреля МИД РФ сообщил о высылке в качестве мер трех сотрудников посольства Словакии, двух дипломатов Литвы и по одному представителю посольства Латвии и Эстонии.

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