ЕС пока не планирует высылать российских дипломатов

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“Сейчас продолжение эскалации путем высылки дипломатов не стоит на повестке дня”, — ответил Боррель на вопросы журналистов после окончания заседания министров иностранных дел стран ЕС. Он сообщил, что перед заседанием обсудил этот вопрос с новым министром иностранных дел Чехии Якубом Кулганеком.

Детали

Конфликт между Прагой и Москвой, вызванный взрывами на складах вооружений в Чехии, обсуждали участники встречи глав государств и правительств стран ЕС 7-8 мая в Порту. “Так же, как лидеры в выходные дни, сегодня мы заверили Чехию в решительной поддержке от Евросоюза. Думаю, что все (министры. — Ред.) согласились с необходимостью не продлевать эскалацию и с тем, что мы должны предоставлять решительную поддержку, но одновременно стараться не усиливать напряженность”, — заявил глава европейской дипломатии.

В ЕС ведут стратегическую дискуссию об отношениях с Россией

Боррель также призвал дождаться результатов стратегической дискуссии об отношениях между ЕС и Россией, запланированной на внеочередном саммите Евросоюза 25 мая. Ее хотели провести еще в марте, но перенесли, поскольку саммит в Брюсселе тогда из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе были переведены в виртуальный формат. Перед заседанием Совета ЕС министр иностранных дел Германии Гайко Мас призвал Россию “вернуться к диалогу” с Евросоюзом.

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