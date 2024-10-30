Єрмак зустрівся з Блінкеном: обговорили План перемоги та заморожені активи рф
Київ • УНН
Керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили військову підтримку, санкції проти РФ, євроатлантичну інтеграцію та захист енергетичної системи України.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили у тому числі План перемоги, ситуацію на фронті, заморожені російські активи, повідомив сам Єрмак у Telegram, пише УНН.
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"У продовження важливого діалогу між президентами України та США я мав честь зустрітися у Вашингтоні з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Під час зустрічі ми детально обговорили План перемоги України, ситуацію на фронті та можливості використання заморожених російських активів для відновлення нашої країни", - написав Єрмак.
З його слів, сторони розглянули подальші кроки щодо посилення потенціалу України для ефективного захисту від російської агресії, необхідність посилення санкційного режиму та залучення дипломатичних зусиль США для реалізації Формули миру, яка принесе справедливий і тривалий мир для України.
"Окрему увагу ми приділили євроатлантичній інтеграції України. Рух України до членства в НАТО залишається нашим стратегічним пріоритетом", - зазначив Єрмак.
З його слів, також обговорили підтримку енергетичної системи України в осінньо-зимовий період, зокрема захист критично важливих об’єктів інфраструктури від можливих загроз. "США продовжують залишатися нашим надійним партнером. Дякуємо за підтримку", - написав керівник Офісу Президента.
Єрмак у США зустрівся із Салліваном. Говорили про фронт, зброю, та військових кндр29.10.24, 17:26 • 25468 переглядiв