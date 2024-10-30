Ермак встретился с Блинкеном: обсудили План победы и замороженные активы рф

ukenru
Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
08:31 • 20181 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 111297 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 150003 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
11:24 • 124273 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 149579 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
28 октября 2024, 17:48 • 130267 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
28 октября 2024, 15:59 • 135929 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 134689 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
28 октября 2024, 14:39 • 127471 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
28 октября 2024, 13:02 • 116195 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На ВОТ оккупанты заставляют детей присягать на верность России - Сопротивление

На ВОТ оккупанты заставляют детей присягать на верность России - Сопротивление

23:20 • 93382 просмотра
Украина получит от США 2000 внедорожников Humvee

Украина получит от США 2000 внедорожников Humvee

00:55 • 20945 просмотра
В Киеве и области объявили воздушную тревогу: работает ПВО

В Киеве и области объявили воздушную тревогу: работает ПВО

01:43 • 101376 просмотра
В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие

В Киеве в результате падения «шахеда» горит квартира в жилом доме: есть пострадавшие

02:44 • 100288 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 64124 просмотра
публикации
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

11:46 • 150003 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 125173 просмотра
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

10:03 • 149579 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

29 октября 2024, 08:54 • 133043 просмотра
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

28 октября 2024, 11:44 • 168751 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

09:00 • 0 просмотра
Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People

06:52 • 64124 просмотра
Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

20:19 • 80281 просмотра
Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

18:38 • 68368 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

15:59 • 100937 просмотра
Актуальное
Ермак встретился с Блинкеном: обсудили План победы и замороженные активы рф

Ермак встретился с Блинкеном: обсудили План победы и замороженные активы рф

Киев  •  УНН

08:32 • 3784 просмотра

Read in English

Руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили военную поддержку, санкции против РФ, евроатлантическую интеграцию и защиту энергетической системы Украины.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили в том числе План победы, ситуацию на фронте, замороженные российские активы, сообщил сам Ермак в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В продолжение важного диалога между президентами Украины и США я имел честь встретиться в Вашингтоне с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Во время встречи мы подробно обсудили План победы Украины, ситуацию на фронте и возможности использования замороженных российских активов для восстановления нашей страны", - написал Ермак.

По его словам, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по усилению потенциала Украины для эффективной защиты от российской агрессии, необходимость усиления санкционного режима и привлечения дипломатических усилий США для реализации Формулы мира, которая принесет справедливый и длительный мир для Украины.

"Отдельное внимание мы уделили евроатлантической интеграции Украины. Движение Украины к членству в НАТО остается нашим стратегическим приоритетом", - отметил Ермак.

По его словам, также обсудили поддержку энергетической системы Украины в осенне-зимний период, в частности защиту критически важных объектов инфраструктуры от возможных угроз. "США продолжают оставаться нашим надежным партнером. Спасибо за поддержку", - написал руководитель Офиса Президента.

Ермак в США встретился с Салливаном. Говорили о фронте, оружии и военных КНДР29 октября 2024, 15:26 • 22893 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
natoNATO
andrii-yermakАндрей Ермак
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина