Ермак встретился с Блинкеном: обсудили План победы и замороженные активы рф

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили в том числе План победы, ситуацию на фронте, замороженные российские активы, сообщил сам Ермак в Telegram, пишет УНН.

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"В продолжение важного диалога между президентами Украины и США я имел честь встретиться в Вашингтоне с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Во время встречи мы подробно обсудили План победы Украины, ситуацию на фронте и возможности использования замороженных российских активов для восстановления нашей страны", - написал Ермак.

По его словам, стороны рассмотрели дальнейшие шаги по усилению потенциала Украины для эффективной защиты от российской агрессии, необходимость усиления санкционного режима и привлечения дипломатических усилий США для реализации Формулы мира, которая принесет справедливый и длительный мир для Украины.

"Отдельное внимание мы уделили евроатлантической интеграции Украины. Движение Украины к членству в НАТО остается нашим стратегическим приоритетом", - отметил Ермак.

По его словам, также обсудили поддержку энергетической системы Украины в осенне-зимний период, в частности защиту критически важных объектов инфраструктуры от возможных угроз. "США продолжают оставаться нашим надежным партнером. Спасибо за поддержку", - написал руководитель Офиса Президента.

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