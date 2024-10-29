Ермак в США встретился с Салливаном. Говорили о фронте, оружии и военных КНДР
Киев • УНН
Глава ОП Андрей Ермак провел встречу с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном. Обсудили План победы Украины, военную помощь, санкции против рф и угрозу использования военных КНДР.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с советником по нацбезопасности Президента США Джейком Салливаном. Речь шла о фронте, оружии, и военных кндр, которых россия готовит к войне против Украины, передает УНН.
"Работаю в США по заданию Президента Украины Владимира Зеленского. Встреча с моим хорошим другом, советником по нацбезопасности Президента США Джейком Салливаном", - сообщил Ермак.
По словам главы ОП, говорили о Плане победы Украины, имплементации Формулы мира, фронт, оружие, и военных кндр, которых россия готовит к войне против нашего государства.
"Военная помощь Украине, санкции против россии, усиление давления на союзников москвы - это важно. За эти годы сотрудничества нам с Джейком удалось быстро находить решения, выполняя задачи Президентов, которые затем согласовывали между собой лидеры государств. Сейчас, как всегда, конкретный и предметный разговор. Спасибо, Джейк", - резюмировал Ермак.
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