Єрмак у США зустрівся із Салліваном. Говорили про фронт, зброю, та військових кндр
Київ • УНН
Глава ОП Андрій Єрмак провів зустріч з радником з нацбезпеки США Джейком Салліваном. Обговорили План перемоги України, військову допомогу, санкції проти рф та загрозу використання військових КНДР.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з радником з нацбезпеки Президента США Джейком Салліваном. Йшлося про фронт, зброю, та військових кндр, яких росія готує до війни проти України, передає УНН.
"Працюю в США за завданням Президента України Володимира Зеленського. Зустріч з моїм добрим другом, радником з нацбезпеки Президента США Джейком Салліваном", - повідомив Єрмак.
За словами глави ОП, говорили про План перемоги України, імплементацію Формули миру, фронт, зброю, та військових кндр, яких росія готує до війни проти нашої держави.
"Військова допомога Україні, санкції проти росії, посилення тиску на союзників москви - це важливо. За ці роки співпраці нам з Джейком вдалося швидко знаходити рішення, виконуючи задачі Президентів, які потім узгоджували між собою лідери держав. Зараз, як завжди, конкретна та предметна розмова. Дякую, Джейку", - резюмував Єрмак.
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